یوسفی:بیشترین فراوانی خودکشی خراسان شمالی برای بازماندگان از تحصیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی یوسفی زورمی در نشست هماندیشی بررسی اصلیترین مبانی خودکشی و راههای پیشگیری از آن که در سالن جلسات دادگستری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با همکاری بنیاد نخبگان خراسان شمالی، اقدام مشترک علمی و پژوهشی برای بررسی علل و مبانی شکلگیری پدیده خودکشی را آغاز کرده است.
وی افزود: این اقدام مبتنی بر دادههای آماری پنج سال اخیر انجام میشود و بر اساس تفاهمنامه منعقد شده، مقرر است یافتههای آماری بهصورت دقیق، مستمر، منسجم و هدفمند مورد بررسی قرار گیرد تا برای جامعه هدف برنامهریزی لازم انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: دستگاه قضایی تلاش میکند با اتخاذ تدابیر لازم، تمهیدات مقتضی و راهبردی و همچنین جلب مشارکت دستگاههای ذیربط، آمار خودکشی در استان را کاهش دهد.
وی با اشاره به رتبه خراسان شمالی در کشور از حیث فراوانی مصادیق خودکشی طی پنج سال اخیر، تصریح کرد: جایگاه استان در این بازه زمانی عمدتاً بین رتبههای ۱۵ تا ۱۹ متغیر بوده است.
یوسفی زورمی تأکید کرد: آنچه بیش از پیش اهمیت دارد، پای کار آمدن همه مسئولان مرتبط و استفاده بهتر از ظرفیتهای اجتماعی موجود است تا از طریق همافزایی، آگاهیبخشی عمومی، برگزاری دورههای مشاوره آموزشی و سایر اقدامات لازم، گامهای مؤثری در کاهش این آمار برداشته شود.
وی تصریح کرد: رده سنی ۲۰ تا ۳۰ سال بیشترین جامعه آماری در معرض تهدید را تشکیل میدهد و بر اساس تحقیقات انجام شده، بازماندگان از تحصیل نیز بیشترین فراوانی خودکشی در استان را شامل میشوند.
