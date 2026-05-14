  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

عراقچی و لاوروف با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند

عراقچی و لاوروف با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند

وزرای امور خارجه ایران و روسیه، در حاشیه نشست وزرای خارجه بریکس با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان که به منظور حضور در نشست وزیران امور خارجه گروه بریکس در هند به سر می‌برد، امروز (پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه) با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه دیدار و رایزنی کرد.

گفتنی است، صبح امروز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس آغاز شد. این نشست مقدمه‌ای بر هجدهمین اجلاس بریکس است که قرار است در ماه سپتامبر در دهلی نو برگزار شود.

جمهوری اسلامی ایران،‌ برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی و اندونزی ۱۰ عضو گروه بریکس را تشکیل می‌دهند. این گروه همچنین دسته جدیدی با عنوان شریک را برای کشورهای علاقه‌مند به همکاری ایجاد کرده است.

کد مطلب 6829982
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه