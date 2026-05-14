عراقچی و لاوروف با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان که به منظور حضور در نشست وزیران امور خارجه گروه بریکس در هند به سر می‌برد، امروز (پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه) با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه دیدار و رایزنی کرد.

گفتنی است، صبح امروز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس آغاز شد. این نشست مقدمه‌ای بر هجدهمین اجلاس بریکس است که قرار است در ماه سپتامبر در دهلی نو برگزار شود.

جمهوری اسلامی ایران،‌ برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی و اندونزی ۱۰ عضو گروه بریکس را تشکیل می‌دهند. این گروه همچنین دسته جدیدی با عنوان شریک را برای کشورهای علاقه‌مند به همکاری ایجاد کرده است.