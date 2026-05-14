خورسندیان: ۳۹۰ هزار واحد نهضت ملی توسط بانک مسکن تامین مالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مسکن، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن به همراه شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی، جعفر آقاملائی عضو هیئت مدیره بانک مسکن، محسن کریمی معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور مالی، محمدحسن ترابی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن و جمعی از مدیران شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران(ثتران)، با حضور در شهر جدید اندیشه از پروژه بزرگ «ایرانشهر» بازدید کرد تا از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این طرح شاخص قرار گیرد.
پیشرفت پروژه ایرانشهر با کار و مدیریت جهادی سرعت گرفت
مدیرعامل بانک مسکن در جریان این بازدید، با قدردانی از تلاشهای سیدحسین هاشمی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران(از شرکتهای تابعه بانک مسکن)، به بهبود روند اجرایی این پروژه اشاره کرد و گفت: پروژه ایرانشهر که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، تا مدتی پیش پیشرفت قابلتوجهی نداشت، اما خوشبختانه، با رویکردی تحولی، تمامی موانع از جمله نصب انشعابات برطرف شده و امروز شاهد آن هستیم که بسیاری از هموطنان عزیز صاحبخانه و در واحدهای خود مستقر شدهاند.
وی همچنین به استقبال بالای متقاضیان از پروژه ایرانشهر به دلیل کیفیت ساخت مثالزدنی، موقعیت جغرافیایی مناسب و دسترسی مطلوب اشاره کرد و رضایت مشتریان را بزرگترین سرمایه این بانک دانست.
بیش از ۱۵۰ هزار واحد نهضت ملی تحویل متقاضیان شد
خورسندیان در بخش دیگر سخنان خود با تأکید بر نقش راهبردی بانک مسکن در توسعه مسکن کشور، به آمار خیرهکننده تأمین مالی پروژههای نهضت ملی اشاره کرد و افزود: بانک مسکن تاکنون تأمین مالی بیش از ۳۹۰ هزار واحد از پروژههای نهضت ملی مسکن را عهدهدار شده که تاکنون تسهیلاتی به ارزش ۱۸۵ همت پرداخت و بیش از ۱۵۰ هزار واحد مسکونی نیز به مردم تحویل داده شده است.
وی ادامه داد: این حجم از مشارکت، نشاندهنده توانمندی و تعادل بانک مسکن در پاسخ به نیازهای بخش مسکن کشور است و پروژه ایرانشهر نیز با بهرهگیری از همین تخصص و با کیفیت بسیار عالی به اجرا درآمده تا امنیت و رضایت حداکثری متقاضیان را به همراه داشته باشد.
حمایت بانک مسکن از شرکتهای تابعه و چشمانداز سوپرمارکت مالی
مدیرعامل بانک مسکن، با اشاره به خدمت متنوع شرکتهای زیرمجموعه بانک مسکن تصریح کرد: هدف ما این است که شرکتهای تابعه بانک مسکن با توسعه خدمات خود به یک سوپرمارکت مالی تبدیل شوند تا زنجیرهای کامل از خدمات مورد نیاز را به مشتریان ارائه دهند.
وی افزود: در این مسیر، بانک مسکن پشتوانه شرکتهای زیرمجموعه خواهد بود تا علاوه بر اینکه بهترین پروژهها با بالاترین استانداردهای فنی به مردم تحویل داده شود، متقاضیان بتوانند به صورت متمرکز انواع نیازهای پولی و بانکی خود را از مجموعه بانک مسکن دریافت کنند.
پروژه بزرگ «ایرانشهر اندیشه» به عنوان یکی از پروژههای شاخص شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران(ثتران) واقع در فاز ۴ شهر جدید اندیشه، به عنوان بزرگترین پروژه مسکونی تجاری خدماتی غرب استان و در ۱۱۷۲ واحد در حال ساخت است.
