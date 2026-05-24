سهم ۵۱ درصدی از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن امروز (یکشنبه ۳ خرداد) در همایش تامین منابع پایدار و ارتقای تاب‌آوری که با حضور فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، و مدیران ارشد بانک مسکن برگزار شد، مهم‌ترین تکلیف این بانک را نهضت ملی مسکن اعلام کرد.

علی خورسندیان با اشاره به تامین مالی ۳۹۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به ارزش ۱۹۰ همت (هزار میلیارد تومان) افزود: در حوزه مسکن استیجاری نیز بانک مسکن ۱۲۰۰ واحد را تجهیز و کارسازی کرده است. وی همچنین از پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان موقت به ۲۰۲۴ خانوار آسیب‌دیده در «جنگ سوم تحمیلی» به ارزش ۱.۱ همت با کارمزد ۴ درصد خبر داد و گفت: این پرداخت‌ها در کمتر از سه روز انجام شده است.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به ناترازی ۱۳۶ همتی سال گذشته اظهار امیدواری کرد که این ناترازی تا پایان سال جاری به حداقل ممکن کاهش یابد تا بانک به عنوان بازوی اجرایی وزارت راه و شهرسازی چابک‌تر عمل کند. وی تأکید کرد: بانک مسکن در گروه مالی خود یک «سوپرمارکت خدمات» دارد و در دور جدید مدیریت گروه مالی مسکن، هم‌افزایی مناسبی شکل گرفته است.

خورسندیان در ادامه به عملکرد سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: تامین مالی ۳۹۱ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن به مبلغ ۱۹۰ همت، فروش اقساطی ۱۷۰ هزار واحد، تعیین تکلیف بیش از ۷۴ هزار واحد در طرح نهضت ملی و بیش از ۳۲ هزار واحد مسکن مهر در بخش‌های شهری، روستایی و بافت فرسوده از جمله اقدامات انجام شده است. همچنین پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و ودیعه برای بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی، پرداخت کامل تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، حمایت از احیای بافت‌های فرسوده و توسعه ساخت‌وساز با فناوری‌های نوین از دیگر عملکردهای این بانک بود.

وی جذب ۱۶۷ همت سپرده، وصول ۱۳۰ همت مطالبات و رشد ۳۰ درصدی مانده خالص تسهیلات را از عوامل تقویت توان تامین مالی بانک برشمرد و بر توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، ارتقای امنیت و تاب‌آوری شبکه در شرایط بحرانی و ارائه خدمات غیرحضوری در بستری امن تأکید کرد.

مدیرعامل بانک مسکن در بخش مسئولیت اجتماعی نیز از بخشودگی جرایم تسهیلاتی، توسعه مدارس و مراکز درمانی و گسترش نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و گفت: ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای آسیب‌دیده در جنگ تخصیص یافته است.

خورسندیان در پایان با اشاره به لزوم افزایش سرمایه بانک تصریح کرد: بانک مسکن دولتی است و انتظار می‌رود نقش پررنگ‌تری ایفا کند، اما محدودیت‌هایی وجود دارد که با افزایش سرمایه، نفس جدیدی به این مجموعه دمیده می‌شود. وی افزود: متاسفانه تعامل بین بانک و مجموعه‌های زیرمجموعه وزارتخانه نزدیک به صفر است و امیدواریم این تعامل برای هم‌افزایی بیشتر شود.