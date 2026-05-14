آغاز جلسه رأی اعتماد به کابینه «علی الزیدی» در مجلس عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اطلاع رسانی عراق، جلسه مجلس عراق برای رأی اعتماد به کابینه «علی الزیدی» نخست وزیر مکلف این کشور با حضور وزرای پیشنهادی، مقامات و شخصیت‌های بلندپایه عراقی آغاز شده است.

رسانه های عراقی اعلام کردند که «هیبت الحلبوسی» رئیس مجلس عراق قبل از تشکیل جلسه رأی اعتماد از «علی الزیدی» نخست وزیر مکلف استقبال و با او دیدار کرده است.





بر اساس گزارش این رسانه ها، «نزار آمیدی» رئیس جمهور و «فایق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق هم برای حضور در جلسه وارد صحن مجلس شده‌اند.

«محمد شیاع السودانی» رئیس حزب بازسازی و توسعه،‌ «قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل الحق، «سید عمار حکیم» رئیس جریان حکمت ملی، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون، «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان و «بافل طالبانی» رئیس حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق هم از دیگر مقاماتی هستند که در صحن علنی مجلس حاضر شده‌اند.