ایران قائل به طراحی سازوکارهای بازدارندگی مشترک در شانگهای است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری پنجشنبه در بیست‌ویکمین نشست دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان، یادآور شد: یکی از اهداف ذکر شده در منشور این سازمان، شناسایی و ارائه راه حل برای مشکلاتی است که در قرن ۲۱ بروز می‌کنند.

وی ادامه داد: امروز با قاطعیت می‌توان گفت که بزرگترین معضل قرن ۲۱ ظهور تئوری بیمارگونه «صلح از طریق زور» است که به معنای «تسلیم به جای توافق» است.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: این نگاه منجر به توسل مستمر به جنگ به عنوان ابزار اصلی مدیریت روابط بین‌الملل می‌شود که البته امنیت جهانی و منطقه‌ای را تهدید می‌کند و کاملا بر ضد برنامه‌های توسعه اقتصادی ملی و چندجانبه کشورهاست.

لزوم انسجام سازمان همکاری شانگهای دربرابر تسلیم‌خواهی‌ها

باقری افزود: راه حل این معضل حفظ انسجام درون سازمان شانگهای و افزایش مقاومت در برابر امواج تسلیم‌خواهی است.

وی ادامه داد: با توجه به ماهیت جدید و ترکیبی این تهدید لازم است سازمان شانگهای این تهدیدهای مدرن را نیز در کنار تهدیدهای سنتی در نظر بگیرد و به ابعاد آن بپردازد و همانطور که در منشور سازمان ذکر شده برای ممانعت از تحقق آن، همکاری‌ها بین اعضا را تقویت کند.



حمایت از ایده ایجاد سازوکار واکنش سریع

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه اظهار داشت: همچنین جمهوری اسلامی ایران بر لزوم چابک بودن سازمان شانگهای در مواجهه با این وضعیت جدید تاکید دارد و در این راستا از ابتکار فدراسیون روسیه برای «ایجاد سازوکار واکنش سریع به چالش‌های بین‌المللی» و همچنین ابتکار «ایجاد ذخایر راهبردی منابع در چارچوب سازمان شانگهای و بریکس» حمایت می‌کند؛ طبیعتا ایجاد نظام تسویه مالی زیرساختی حیاتی برای تقویت همکاری‌ها قلمداد می‌شود.



گرامیداشت یاد شهید لاریجانی

باقری در بخش آغازین سخنان خود در این نشست، از دبیری شورای عالی امنیت ملی به عنوان مسئولیتی خطیر برای تأمین و تضمین منافع امنیتی و راهبردی ملت‌ها یاد کرد و گفت:‌ این جایگاه متعلق به سیاستمداران صاحب اندیشه و دارای نگاه عمیق و بلندی است که مورد احترام و اتکای ملت‌ها و دولت‌هایشان هستند.

وی تصریح کرد: شخصیتی که امروز می‌بایست در چنین جایگاهی از طرف جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گرفت و در جمع شما به گفتگو می‌پرداخت برادرم جناب آقای دکتر علی لاریجانی دبیر شهید شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بود که در جنگ تجاوزکارانه رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران ترور شد.

باقری یادآور شد: در یک سال گذشته این دو رژیم یاغی دو جنگ تمام عیار در ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶ به راه انداختند که همچنان ادامه دارد. هدف اعلامی آنها صراحتا تغییر رژیم بوده که البته شکست خورده‌اند و با ضربات قاطعانه ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحقیر شده‌اند. با این حال این شکست‌ها مانع از جنایت آن تجاوزکاران نبوده است.

قدردانی از بیانیه شانگهای در محکومیت ترور رهبر شهید انقلاب

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: آنها بر خلاف تمامی اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و دیپلماتیک، با بمباران گسترده اقدام به جنایت بی‌سابقه ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای کردند که بالاترین مقام سیاسی جمهوری اسلامی و عالی‌ترین رهبر معنوی نه تنها ملت ایران، بلکه بسیاری از ملت‌های مسلمان و آزاده جهان بوده است. اگرچه این اقدام شنیع بدون پاسخ نخواهد ماند اما آنها سنگ‌بنای یک بدعت بسیار پرهزینه را در سطح بین الملل بنا نهادند که اگرچه خود مسئول عواقب آن هستند اما لازم است همه دولت‌ها قاطعانه در مقابل آن بایستند و در گام اول آن را محکوم کنند.

وی تصریح کرد: اقدام شایسته دبیران شورای امنیت ملی سازمان همکاری‌های شانگهای در محکومیت ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی قابل تقدیر است.

باقری تصریح کرد: در طول چهل روز تجاوز بی‌وقفه، شاهد ارتکاب جنایات وحشیانه‌ای از جمله ترور مقامات نظامی و کشوری، حمله به اماکن و زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامی، حمله تاسیسات هسته ای صلح آمیز، زیرساخت‌های صنعتی، آموزشی و بهداشتی و همچنین حمایت‌های سیاسی، مالی و تسلیحاتی از گروه‌های تجزیه‌طلب و تروریستی در اطراف قلمرو جمهوری اسلامی ایران بودیم.

قتل‌عام دختران میناب، فصل سیاه در تاریخ جنایات آمریکا و رژیم صهیونیست

وی خاطرنشان کرد: بمباران مدرسه «شجره طیبه» در میناب در روز اول تجاوز توسط متجاوزان و به شهادت رسیدن بیش از ۱۸۰ دانش‌آموز بی‌گناه، مصداق بارز جنایت جنگی محسوب می‌شود. کشتار آگاهانه و عامدانه ۱۸۰ غیرنظامی از جمله کودکان دختر و پسر، اگرچه به سطح جنایات در غزه نمی‌رسد، اما فصل سیاهی در تاریخ جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه بشریت را رقم زد.

حمله آمریکا به ناو ایرانی دنا نه فراموش می‌شود و نه بی‌پاسخ می‌ماند

باقری با اشاره به اینکه حمله زیردریایی ایالات متحده آمریکا به ناو ایرانی دنا که برای یک رزمایش در هند حضور داشت و منجر به کشته شدن صدها تن از پرسنل نظامی آن شد، یادآور شد: این اقدام نیز نه فراموش می‌شود و نه بی‌پاسخ می‌ماند. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه اظهار داشت: امروز کاملا مشخص شده که این جنگ، یک جاه‌طلبی بوده که برآمده از یک پروژه سیاسی افراطیون حاکم بر آمریکا و فلسطین اشغالی است.

وی یادآور شد:‌ قبل از این جنگ، سیاست مصوب جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سیاست همسایگی و تعامل حداکثری با کشورهای همسایه، همسو و هم‌اندیش بود. در همین راستا ایران با تصمیم روسای دولت‌های همین جمع، به عضویت سازمان شانگهای پذیرفته شد و سپس عضو سازمان بریکس و همچنین عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد.

باقری گفت: این سیاست جمهوری اسلامی که منجر به تعامل گسترده سیاسی و اقتصادی با کشورهای آسیایی شد مورد استقبال و اعتماد چشمگیری قرار گرفت چراکه به دنبال تقویت چندجانبه‌گرایی اقتصادی و همگرایی آسیایی بود.



تجاوز نظامی به ایران، ضربه به همگرایی آسیایی و آغاز حمله به جنوب جهانی است

باقری تصریح کرد: دقیقا هدف آن جنگ، ضربه به همین همگرایی آسیایی بود و می‌توان گفت که جنگ با ایران آغاز حمله به جنوب جهانی است.

وی اظهار داشت: این جنگ برای توسعه طلبی و اصالتا امپریالیستی است تا با ایجاد حوزه نفوذ و تسلط مطلق بر منابع انرژی خلیج فارس مانع از رشد آسیا و ظهور قدرت‌های میانی شود. لذا این جنگ اگرچه با ایران شروع شد اما محدود به ایران نیست و در صورت انفعال و بی‌عملی در برابر آن، تسری و گسترش می‌یابد. هرگونه پاسخ ضعیف، دعوت به جنگ بیشتر است.



رژیم صهیونیستی، منبع اصلی ناامنی در غرب آسیا

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت: در بحبوحه این حوادث نباید مظلومیت و رنج ملت فلسطین و لبنان را فراموش کرد.

وی افزود: توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی امروز بیش از همیشه بر همه آشکار شده است و تلاش این رژیم برای اشغال و الحاق سرزمین‌های اطراف و ترویج جنگ و خشونت در سراسر منطقه منبع اصلی ناامنی در غرب آسیا است و مورد نفرت ملت‌هاست.

باقری تأکید کرد: برقراری صلح و ثبات بلندمدت در خاورمیانه تنها از طریق حل و فصل جامع و عادلانه مسأله فلسطین بر اساس اصل، حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطینی امکان‌پذیر است.

دیدار باقری و دبیر شورای امنیت قرقیزستان

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در سفر به بیشکک همچنین با «عادل اوروزبیکوف» دبیر شورای امنیت قرقیزستان دیدار و گفت‌وگو کرد.



در این دیدار، طرفین درباره مسائل مورد علاقه مشترک و همچنین روندهای جاری منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند.

همچنین وضعیت کنونی و چشم‌انداز همکاری‌ها در چندین حوزه مورد علاقه دو طرف بررسی شد.



در این دیدار، بر اهمیت نقش قرقیزستان به عنوان رئیس دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای و لزوم تقویت هرچه بیشتر همکاری‌های چندجانبه در چارچوب این سازمان تأکید شد.