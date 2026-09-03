طالبی: تداوم مناسک مذهبی، صیانت‌ کننده هویت دینی و ملی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح پنجشنبه در مراسم شکرانه توفیق ستایشگران اهلبیت(ع)، با اشاره به برنامهها و مراسمهای برگزارشده در ماههای محرم و صفر امسال، اظهار کرد: این برنامهها از زمان آغاز جنگ تحمیلی رمضان و شهادت رهبر شهید انقلاب تا پایان چهلمین روز خاکسپاری ایشان ادامه داشت.
استاندار کرمان افزود: در کنار این برنامهها، مراسمهایی در میدان نیز برای نمایش انسجام کشور و اتحاد ملت در دفاع از آرمانهای انقلاب و هویت و تمامیت جمهوری اسلامی برگزار شد.
وی با قدردانی از مشارکت مردم کرمان در این مراسمها گفت: انتظاری هم جز این نبود که کرمان، شهر شهیدان و شهر مقاومت و مردمی حسیندوست و عاشورایی، اینچنین پاسداشت مراسمهای مختلف را داشته باشند.
استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت حفظ این اتحاد و انسجام، افزود: کدام مراسم را میتوان سراغ داشت که افراد با سلایق، قومیتها و گروههای مختلف و حتی اقلیتهای مذهبی در آن حضور داشته باشند و آن را تکریم کنند و گردهم آمدن زیر بیرق حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را افتخار خود بدانند.
طالبی، ادامه داد: وظیفه و مسئولیت بزرگ ما این است که از این پس، از ظرفیت مراسمها و برنامهها برای حفظ هویت جمعی، انسجام ملی و فرهنگ دینی و بومی خود استفاده کنیم؛ مؤلفههایی که امروز بیش از هر زمان دیگری به آنها نیازمندیم.
استاندار کرمان با اشاره به نقش انسجام بخش فرهنگ عاشورا در کشور و جایگاه هویتی آن در جامعه کرمان، اظهار کرد: حضور این عزیزان در مسیر تقویت انسجام و وحدت و همچنین ترویج فرهنگ عاشورایی، میتواند به قویتر شدن کشور و تقویت مؤلفههای مقاومت در کشور کمک کند.
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