وکلای مادورو: آمریکا محاکمه مادورو را متوقف کند 

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری «اسپوتنیک» گزارش داد که تیم وکلای نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا، با ارائه یک یادداشت رسمی به دادگاه آمریکا، خواستار توقف پیگرد قانونی علیه موکلشان و رد کیفرخواست صادر شده علیه آنها شدند.

وکلای مادورو در این یادداشت تأکید کردند که این دادگاه صلاحیت قضایی برای پیگرد کیفری مادورو را ندارد و خواستار رد کامل دعوای مطرح شده علیه او شدند.

در این یادداشت تصریح شده است که مادورو به عنوان رئیس یک دولت مستقل از مصونیت حاکمیتی کامل برخوردار است. وکلا تأکید کردند که این مصونیت شامل شخص وی به عنوان رئیس دولت و همچنین مصونیت اعطا شده به او در رابطه با تمام اقداماتی است که در حین انجام وظایفش به عنوان یک مقام رسمی انجام داده است.

ایالات متحده در سپیده‌ دم سوم ژانویه ۲۰۲۶ یک عملیات نظامی را در خاک ونزوئلا، از جمله کاراکاس، اجرا کرد و دست به ربودن نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور و همسرش «سیلیا فلورس» زد.

پیش‌تر، یک قاضی آمریکایی، اول ژوئن ۲۰۲۷ را به عنوان تاریخ محاکمه رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس که ربوده شده اند، تعیین کرده است.

وکیل مدافع مادورو متعهد شد که برای «رد ادعای قاچاق مواد مخدر علیه مادورو، بر این اساس که مادورو به عنوان رئیس یک دولت مستقل، از مصونیت قضایی برخوردار است»، تلاش می کند.

مادورو و همسرش پیش از این در یک جلسه استماع که حدود ۲۰ دقیقه در دادگاه فدرال منهتن به طول انجامید، حاضر شدند. هر دوی آن‌ها در مرکز بازداشت فدرال در بروکلین به سر می‌برند و تمامی اتهامات وارده را رد کرده‌اند. آمریکا ادعاهایی شامل قاچاق مواد مخدر، پولشویی، فساد و سایر جرایم مرتبط با جنایات سازمان‌یافته فرامرزی» علیه آنها مطرح کرده است.