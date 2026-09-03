به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پردل با تشریح عملکرد بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین در مردادماه اظهار کرد: در این مدت یک میلیون و ۶۴ هزار و ۸۳۰ تن کالا توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای از مبدأ و به مقصد استان جابه‌جا شده است.

وی افزود: برای جابه‌جایی این میزان کالا، ۷۲ هزار و ۲۴۵ فقره بارنامه توسط شرکت‌های حمل‌ونقل کالای استان صادر شده است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین با اشاره به اقدامات نظارتی در بخش حمل‌ونقل کالا گفت: طی مردادماه چهار هزار و ۱۲۱ دستگاه خودروی باری مورد بازرسی قرار گرفت و ۹ هزار و ۲۹۶ برگه معاینه فنی برای ناوگان حمل‌ونقل باری استان صادر شد.

پردل همچنین از جابه‌جایی ۱۵۲ هزار و ۸۵۴ مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان در مسیرهای داخل و خارج از قزوین خبر داد و گفت: در این مدت ۱۷ هزار و ۸۴۶ فقره صورت‌وضعیت توسط شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری صادر شده است.

وی ادامه داد: در راستای ساماندهی و به‌روزرسانی اطلاعات ناوگان و رانندگان، سه کارت هوشمند جدید برای ناوگان حمل‌ونقل مسافری و هشت کارت هوشمند جدید برای رانندگان این بخش صادر شد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قزوین خاطرنشان کرد: ۶۸ دستگاه خودروی مسافری نیز در این مدت مورد بازرسی قرار گرفت تا بر رعایت ضوابط حمل‌ونقل عمومی و ارائه خدمات ایمن به مسافران نظارت شود.

پردل همچنین از بازرسی ۴۸۰ دستگاه خودرو با هدف کنترل اضافه‌تناژ خبر داد و گفت: کنترل مستمر ناوگان، نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل، کنترل اضافه‌تناژ و پایش وضعیت فنی خودروها از مهم‌ترین اقدامات برای ارتقای ایمنی جاده‌ها و صیانت از زیرساخت‌های حمل‌ونقل است.

وی تأکید کرد: نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی و باری با هدف کاهش تخلفات، افزایش ایمنی تردد و ارائه خدمات مطلوب‌تر به کاربران جاده‌ای به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

