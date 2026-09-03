هدف طرح مقابله با نفوذ، صیانت از مردم است؛ شناسایی تعاملات خارجی مشکوک

عباس گلرو، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان اظهار کرد: این طرح ماه‌ها در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور مسئولان ارشد دستگاه‌های ذی‌ربط و کارشناسان و معاونت قوانین مجلس بحث و بررسی شده و نظرات متعدد و متفاوت در اینجا اخذ و اعمال شده است.

وی افزود: بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، از جمله کشورهای اروپایی، چنین قوانینی را دارند و آن را اعمال می‌کنند.

گلرو با بیان اینکه در کشورمان در حوزه صیانت از شهروندان ایرانی در تعاملات خارجی با کارگزاران خارجی، اعم از حقیقی و حقوقی، یک‌سری قوانین وجود دارد، گفت: البته این قوانین و مقررات به صورت جامع و به شکلی که در این طرح آماده شده، وجود ندارد.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال، یکی از مواردی که در این طرح پیش‌بینی شده و ما به شکل رسمی و به گونه‌ای که شهروندان از آن اطلاع داشته باشند، نداریم، ایجاد سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت بر ارتباطات خارجی است که اکنون در این طرح پیش‌بینی شده است.

وی توضیح داد: پیش از این، شهروندان اطلاع نداشتند که اگر وارد همکاری، تعامل یا مراودات خارجی می‌شوند، ممکن است با آسیب‌هایی مواجه شوند. در برخی موارد، پس از اتفاق افتادن مسائل و چالش‌هایی که افراد گرفتار آن می‌شدند، دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع را بررسی و اطلاع‌رسانی می‌کردند.

ایجاد سامانه برخط ثبت و نظارت بر ارتباطات خارجی

گلرو درباره سازوکار سامانه پیش‌بینی‌شده در این طرح، گفت: در این سامانه که وزارت کشور مکلف به ایجاد آن با همکاری و نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط می‌شود، افرادی که می‌خواهند با کارگزاران خارجی، اعم از حقیقی و حقوقی همکاری کنند، اعم از مراودات علمی، پزشکی، فرهنگی و حوزه‌های مختلف، به صورت ثبت‌محور وارد سامانه می‌شوند و سرفصل همکاری خود را ثبت می‌کنند.

وی افزود: پس از ثبت، دستگاه‌های ذی‌ربط طی یک هفته موضوع را بررسی می‌کنند. اگر پاسخی داده نشد، یعنی آن شخص می‌تواند همکاری خود را انجام دهد. اگر احیاناً مواردی وجود داشته باشد که قابل بررسی یا مشکوک باشد، دستگاه‌ها به شخص ذی‌نفع که همکاری خود و سرفصل همکاری‌اش با کارگزار خارجی را ثبت کرده است، اطلاع‌رسانی می‌کنند.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نتیجه تصویب چنین طرحی و ایجاد چنین سامانه برخطی این است که شهروندان در برابر هرگونه نفوذ بیگانگان صیانت می‌شوند.

هدف ما صیانت از شهروندان در برابر آسیب‌های ناشی از نفوذ است

گلرو با اشاره به افرادی که در کشور گرفتار چنین فرآیندهایی شده‌اند، گفت: بسیاری از عزیزانی که در کشور ما بودند، متأسفانه اسیر چنین فرآیندهایی شدند، چراکه اطلاع نداشتند و بعداً مشخص شده است شبکه‌ای که با آن ارتباط داشته‌اند، قصد آسیب به امنیت ملی و منافع ملی ما را داشته است. خود این افراد نیز اظهار پشیمانی کرده و گفته‌اند که از موضوع اطلاع نداشتند.

وی ادامه داد: بنابراین، اطلاع‌رسانی به شهروندان و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره هرگونه تعاملات خارجی مشکوکی که دارند، اهمیت دارد. البته هرگونه فعالیت روزمره و امور عادی مشمول ثبت در این سامانه نمی‌شود و افراد می‌توانند امور خود را انجام دهند.

گلرو خاطرنشان کرد: اما وقتی فردی می‌خواهد در چارچوب‌های مختلف که در این طرح نیز فعالیت‌های مشمول قانون در بندهای مختلف ذکر شده است، همکاری یا تعامل خارجی داشته باشد، باید آن را ثبت کند تا دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاع داشته باشند.

قصدی برای محدود کردن فعالیت شهروندان نداریم

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دستگاه‌های ذی‌ربط هیچ‌گونه قصدی برای محدود کردن فعالیت‌ها ندارند و ممکن است همان روال قبلی ادامه پیدا کند، منتها این موضوع ثبت می‌شود تا اگر ضرورت داشته باشد، به موقع به فرد اطلاع‌رسانی شود.

وی افزود: در واقع، کسانی که دلسوز شهروندی هستند که در حال انجام مراوده خارجی است، می‌خواهند او دچار آسیب نشود، بنابراین اگر ضرورت داشته باشد، به موقع به او اطلاع‌رسانی می‌کنند که مراقب باشد.

گلرو گفت: بنابراین، صیانت و حمایت، اصلی‌ترین روح این قانون است و ابزار اجرایی آن نیز همان سامانه برخطی است که توضیح دادم. هدف، هیچ‌گونه محدودیت در فعالیت‌ها و مراودات شهروندان ایرانی با کارگزاران خارجی نیست، بلکه هدف این است که به این عزیزان کمک شود.

سطح‌بندی کشورها در طرح پیش‌بینی شده است

وی با اشاره به سطح‌بندی کشورها در این طرح اظهار کرد: دولت‌ها سطح‌بندی شده‌اند؛ دولت‌های سطح یک، دو و سه، از دولت متخاصم تا دولت‌های عادی.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبیعی است که اکنون در آمریکا هرگونه ارتباط شهروندان آمریکایی با حتی شهروندان ایرانی تبعاتی دارد و می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد. اف‌بی‌آی به راحتی از این مسائل نمی‌گذرد و روابط و ارتباطات خارجی‌هایی را که در آمریکا زندگی می‌کنند، شدیداً زیر نظر دارد و کنترل می‌کند.

گلرو افزود: از طرف دیگر، در فرانسه و کشورهای اروپایی نیز قوانینی وجود دارد که تقریباً مشابه همین قوانین است و هر شهروند خارجی که بخواهد با شهروندان آن کشور تعامل کند، باید اطلاع‌رسانی کند.

وی بیان کرد: به هر حال ممکن است پشت یک شبکه مراودات علمی، یک شبکه آدم‌ربایی وجود داشته باشد؛ ممکن است پشت آن جاسوسی و نفوذ باشد و ممکن است کلاهبرداری باشد.

با اطلاع‌رسانی، از شهروند ایرانی صیانت می‌شود

گلرو با اشاره به گسترده شدن شبکه‌های ارتباطی،‌ گفت: شهروند ایرانی وقتی اطلاع ندارد، ممکن است در معرض چنین آسیب‌هایی قرار گیرد. اکنون نیز به دلیل گستره شبکه‌های ارتباطی، به راحتی یک شبکه خارجی می‌تواند با یک شهروند ایرانی در دورترین نقطه و خارج از پایتخت ارتباط برقرار کند و این ارتباط می‌تواند در سراسر کشور شکل بگیرد.

وی تأکید کرد: وقتی این اطلاع‌رسانی انجام شود و الزام ایجاد شود که شهروند ایرانی سرفصل فعالیت‌ها و ارتباطات خارجی خود را ثبت کند، از خودش صیانت می‌کند.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: بنابراین جای نگرانی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان نیست و نقدهایی که به این طرح وارد می‌شود، به نظر من ناشی از عدم شناخت دقیق مفاد این طرح است. ما این طرح را تبیین خواهیم کرد تا این نگرانی‌ها برطرف شود.