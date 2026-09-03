به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه ششمین جلسه کمیته اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان هرسین به ریاست جهانبخش حیدری فرماندار شهرستان و با حضور مرادی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، ابوالفتحی بخشدار مرکزی، رستمی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر کمیته اشتغال و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو کمیته در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، رستمی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گزارشی از آخرین وضعیت اشتغال ثبت‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه رصد، روند جذب اعتبارات مشاغل خانگی و وضعیت تسهیلات مرتبط با سفر ریاست جمهوری به استان ارائه کرد.

ارائه شیوه‌نامه اجرایی تسهیلات مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۵، بررسی عملکرد سامانه رصد توسط دبیرخانه اشتغال، ارائه گزارش و آمار پرونده‌های تسهیلاتی اشتغال‌زا از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان و بررسی وضعیت پرونده‌های معرفی‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی به بانک‌های عامل از دیگر محورهای این نشست بود.

جهانبخش حیدری، فرماندار هرسین، در این جلسه با تأکید بر اهمیت موضوع اشتغال و ضرورت تسریع در روند پرداخت تسهیلات، خواستار پیگیری جدی و مستمر دستگاه‌های اجرایی در خصوص پرونده‌های معرفی‌شده شد.

وی با بیان اینکه ایجاد و تثبیت اشتغال از اولویت‌های مهم شهرستان است، بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، دبیرخانه کمیته اشتغال و بانک‌های عامل تأکید کرد و افزود: روند اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی و جذب تسهیلات باید به‌صورت مستمر رصد شود.

فرماندار هرسین همچنین تأکید کرد دستگاه‌های مسئول باید موضوعات و پرونده‌های مرتبط را با جدیت تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال کنند و در مسیر پرداخت تسهیلات، موانع موجود را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.

حیدری تعیین تکلیف پرونده‌های نیمه‌تمام و ارائه گزارش دقیق از اقدامات انجام‌شده را ضروری دانست و خواستار اجرای مصوبات و تصمیمات کمیته در موعد مقرر و اعلام نتایج اقدامات به دبیرخانه شد.

در پایان این جلسه نیز بر تداوم پیگیری‌ها، تسریع در روند معرفی و پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا و استفاده حداکثری از ظرفیت اعتبارات موجود برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی شهرستان هرسین تأکید شد.