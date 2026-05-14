شهردار خارگ: ناوگان آتش نشانی و خدمات شهری در جزیره تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باقری بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تخصیص یک دستگاه خودروی آتش نشانی و یک دستگاه نیسان جمع آوری زباله، تجهیزات حفاظت فردی و آتش نشانی و اعتبارات بلاعوض نقدی، نتیجه پیگیری‌های مستمر و مطالبه‌گری بحق و به موقع مدیریت شهری خارگ برای ارتقای سطح ایمنی شهر و پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی این جزیره است.

شهردار خارگ با اشاره به دیدار حضوری با معاون عمرانی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور و ارائه گزارشی از موقعیت ویژه و استراتژیک جزیره خارگ، اظهار کرد: توجه به نقش حیاتی این جزیره در اقتصاد کشور و ارتقای تجهیزات ایمنی و خدماتی شهر خارگ ضرورت انکارناپذیر بوده که این مهم در جلسه حضوری با دکتر نصرتی ،رییس سازمان، بخوبی تبیین شد و نظر بسیار مثبت رییس سازمان و معاون عمرانی وزیر در تخصیص فوری تجهیزات و ماشین آلات آتش‌نشانی و خدمات شهری جای تقدیر ویژه دارد.

وی افزود: تخصیص این تجهیزات و ماشین آلات ،گامی مهم در مسیر ارتقای زیرساخت‌های ایمنی و افزایش توان عملیاتی ایستگاه آتش‌نشانی خارگ به شمار می‌رود و نشان‌دهنده تعهد مجموعه شهرداری به ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهر خارگ است.

شهردار خارگ اظهار کرد:امیدواریم که تا پایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۵؛ با اضافه شدن این تجهیزات و ماشین آلات، سطح آمادگی عملیاتی و سرعت واکنش در شرایط اضطراری به شکل قابل توجهی افزایش یافته و انتظار می‌رود خدمات امدادی و اطفای حریق و نیز ارائه خدمات مطلوب شهری خارگ به استانداردهای روز کشور برسد.

اضافه شدن یک دستگاه خودروی جمع آوری مکانیزه و حمل پسماند به ناوگان خدمات شهری



شهردار خارگ، از تکمیل مراحل تغییر کابری، تجهیز و آماده‌سازی یک دستگاه خودروی مکانیزه شرکت «دیما دیزل » به ظرفیت ۶تن و اعتبار حدود ۸۰میلیارد ریال و برنامه‌ریزی برای الحاق آن به ناوگان موتوری و خدمات شهری شهرداری خارگ تا پایان این ماه خبر داد.

شهردار خارگ در این خصوص اظهار کرد: با مشارکت و همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، این خودرو در اواخر سال گذشته خریداری شد و پس از پایان دوران جنگ ۴۰ روزه و برای جلوگیری از اثرات تورمی اخیر ،بلافاصله فرایند تغییر کاربری و تجهیز آن در دستور کار قرار گرفت که بزودی شاهد ورود آن به چرخه خدمت‌رسانی شهری خواهیم بود.

وی گفت: این خودرو با هدف افزایش توان عملیاتی، بهینه‌سازی خدمات شهری و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات به شهروندان شریف جزیره خارگ در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت.

باقری افزود: با توجه به خرابی هر دو دستگاه خودروی خدمات مکانیزه جمع آوری پسماند در سال گذشته که روند خدمات رسانی را دچار چالش کرد،بلافاصله نوسازی و توسعه ناوگان خدمات شهری به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری خارگ در دستور کار قرار گرفت و شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ با پیگیری و برنامه‌ریزی مستمر و تخصیص کل مبلغ ۸۰ میلیارد ریال ، خرید و تغییر کاربری این خودرو را در دستور کار قرار داد که با پیگیری موثر و مستمر با سازمان شهرداری‌های کل کشور بخشی از این اعتبار به مبلغ حدود ۲۵میلیارد ریال صورت مشارکتی تامین شد.

وی ادامه داد: ورود این خودرو مکانیزه، تحول قابل توجهی در حوزه‌ی پاک‌سازی، جمع‌آوری پسماند و عملیات خدمات شهری ایجاد خواهد کرد و گامی مؤثر در جهت مدرن‌سازی ناوگان و اجرای پروژه‌های خدماتی با استانداردهای روز خواهد بود.

شهردار خارگ در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ابراز قدردانی از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: از مساعدت‌های ارزشمند، حمایت‌های بی‌دریغ و مشارکت در تامین اعتبار لازم از سوی سازمان شهرداری‌های کل کشور که زمینه‌ساز این اقدام مهم شد، تقدیر ویژه دارم. این همکاری مثال‌زدنی نشان‌دهنده‌ی توجه ملی به تقویت توان خدماتی شهرها و حمایت از مجموعه‌های فعال در حوزه خدمت‌رسانی مستقیم به مردم است.

باقری ضمن تشکر از همکاری و همراهی شورای اسلامی شهر خارگ، خاطرنشان کرد: شهرداری خارگ با تداوم این مسیر، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را در زمینه‌ی نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات شهری در دست دارد و با اتکاء به روحیه‌ی کار تیمی، تلاش شبانه‌روزی کارکنان و حمایت نهادهای بالادستی و مجموعه شورای اسلامی شهر خارگ، در جهت ارتقای پاکی چهره‌ی شهر و رضایتمندی هرچه بیشتر شهروندان در سال جاری گام‌های مؤثرتری برخواهد داشت.