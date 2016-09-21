مهدی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حائز اهمیت تجهیزات سخت افزاری و امکانات زیرساختی در حوزه مدیریت بحران اظهار داشت: یکی از مراکز تأثیرگذار در دفع مخاطرات و حوادث غیرمترقبه و غیر قابل پیش بینی در حوزه شهری ایستگاه‌های آتش نشانی هستند.

وی افزود: با یک ارزیابی کلی به روشنی درمی‌یابیم که جزیره خارگ با عنایت به موقعیت خاص منطقه‌ای و محدودیت قدرت مانور آتش نشانی شرکت‌های نفتی مستقر در جزیره خارگ در محدوده شهری، تعداد مراکز آتش‌نشانی با کمبود و محدودیت هایی مواجه است.

رئیس شورای اسلامی جزیره خارگ تصریح کرد : پروژه راه‌اندازی ایستگاه آتش نشانی خارگ طی دو سال اخیر حدود ۱۲ میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده است، ولی تاکنون برای احداث ساختمان و ... اقدامی از سوی شهرداری خارگ صورت نگرفته است.

باقری تاکیید کرد: شهرداری خارگ در خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز باید تسریع کند؛ احداث ساختمان و راه اندازی آن به عنوان یکی ار اولویت های شهرداری است و انشاءالله به زودی شاهد اقدامات اجرایی آن خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در شش ماهه اول سال ۹۵ تعداد پنج آتش سوزی در سطح شهر خارگ حادث شده است که لزوم توجه مسئولان زیربط را دوچندان می کند.