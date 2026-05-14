رهبر شهید انقلاب اعتماد و علاقه خاصی به سپهبد عبدالرحیم موسوی داشتند

عبدالرسول موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ویژگیهای شخصیتی، اخلاقی و انقلابی برادر شهید خود سپهبد سید عبدالرحیم موسوی اظهار کرد: شهید موسوی عمر خود را خالصانه در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی، ایران و مردم سپری کرد و سرانجام نیز در همین مسیر پرافتخار به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت رسید.
وی با اشاره به رابطه عمیق عاطفی و اعتقادی شهید موسوی با رهبر معظم انقلاب بیان کرد: میان برادرم و رهبر انقلاب علاقهای قلبی و متقابل وجود داشت و شهید موسوی همواره خود را مطیع و گوشبهفرمان ولایت میدانست.
وی خاطرنشان کرد: شهید موسوی بارها در جمع خانواده میگفت روزی که حضرت آقا در میان ما نباشند، من نیز نخواهم بود و سرانجام نیز به همان آرزویی که سالها در دل داشت رسید و در کنار رهبر عزیز انقلاب به شهادت نائل شد.
برادر این فرمانده شهید با اشاره به سوابق درخشان نظامی وی اظهار کرد: شهید موسوی تمامی مدارج عالی نظامی را با موفقیت طی و بسیاری از افتخارات و نشانهای ارزشمند نظامی را دریافت کرده بود، اما همواره معتقد بود که بالاترین مدال، شهادت در راه خدا و دفاع از وطن است.
وی اضافه کرد: شهید موسوی در کنار توانمندیهای فرماندهی، از روحیهای مردمی، متواضع و اخلاقمدار برخوردار بود و ارتباط نزدیکی با جوانان و نوجوانان محله داشت.
موسوی بیان کرد: برادرم در زمان جوانی اش در محله نوبهار قم تلاش میکرد نوجوانان و جوانان را به ورزش، بهویژه فوتبال، جذب کند و در کنار فعالیتهای ورزشی، جلسات اخلاقی و احکام نیز برای آنان برگزار میکرد.
وی با اشاره به حضور مستمر شهید موسوی در دوران دفاع مقدس گفت: او در سالهای جنگ تحمیلی خود را وقف جبههها کرده بود و گاهی تا چهار ماه امکان حضور در کنار خانواده را نداشت و پس از مدتها حضور در مناطق عملیاتی نیز تنها چند روز کوتاه در مرخصی میماند و دوباره عازم جبهه میشد.
برادر شهید امیر سپهبد موسوی افزود: روحیه ایثار و فداکاری در وجود او نهادینه شده بود و همواره تأکید میکرد که اگر صدها بار شهید شود، باز هم حاضر است جان خود را برای مردم، کشور و اسلام فدا کند.
وی ادامه داد: شهید موسوی در تمامی دورههای آموزشی و دانشآموختگی ارتش، جزو نفرات برتر بود، اما با وجود شایستگیهای فراوان، همواره تلاش میکرد در بهرهمندی از امتیازات و انتخاب محل خدمت، دیگران را بر خود مقدم بداند.
موسوی خاطرنشان کرد: علاقه قلبی به ارتش و دفاع از کشور، سبب ورود برادرم به این مسیر شد و او از نخستین سالهای دفاع مقدس تا آخرین روزهای مسئولیت خود، همواره در میدان خدمت و دفاع از امنیت و اقتدار کشور حضور داشت.
وی اظهار کرد: شهید موسوی پس از سالها مجاهدت و حضور در مسئولیتهای مختلف، در نهایت به جایگاه ریاست ستاد مشترک نیروهای مسلح رسید و رهبر معظم انقلاب نیز علاقه و اعتماد ویژهای به ایشان داشتند.
برادر شهید امیر سپهبد موسوی در پایان تأکید کرد: این فرمانده سرافراز، زندگی خود را صادقانه و مخلصانه در مسیر دفاع از کیان ایران اسلامی سپری کرد و سرانجام نیز در همین راه پرافتخار به فیض عظیم شهادت دست یافت.
نظر شما