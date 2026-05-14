رأی اعتماد مجلس عراق به وزرای کابینه «علی الزیدی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی عراق، مجلس عراق با حضور ۲۶۶ نماینده جلسه رأی اعتماد به کابینه علی فالح الزیدی نخست وزیر مکلف این کشور را آغاز کرده است.

مجلس عراق در ابتدای جلسه، با اکثریت آرا به برنامه وزارتی علی الزیدی و سپس وزرای پیشنهادی به تریتب زیر رأی داد:

۱. «علی باسم محمد خضیر» وزیر نفت.

۲. «علی محمد نوری احمد» وزیر صنایع.

۳. «علی عبدالحسین عزیز» وزیر بهداشت.

۴. «سروه عبدالواحد» وزیر محیط زیست.

۵. «علی مثنی علی مهدی» وزیر منابع آب.

۶. «مصطفی نزار جمعه» وزیر بازرگانی.

۷. «علی خالد شوانی» وزیر دادگستری.

۸. «علی عبدالکریم عبطان» وزیر آموزش و پرورش.

۹. «علی وهب سلمان» وزیر حمل و نقل.

۱۰. «علی فالح الساری» وزیر امور داراریی.

۱۱. «علی فواد حسین» وزیر امور خارجه.

۱۲. «علی مصطفی جبار سند» وزیر ارتباطات.

۱۳. «علی سعدی وهیب» وزیر برق.

۱۴. «عبدالرحیم جاسم» وزیر کشاورزی.

مجلس عراق رأی گیری درباره وزرای باقی مانده یعنی دفاع، آموزش عالی، مهاجرت، جوانان، برنامه ریزی، فرهنگ، کشور، بازسازی و مسکن را به بعد از تعطیلات عید قربان موکول کرد.

هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق پس از پایان رأی اعتماد، از علی الزیدی و وزرای تأیید شده خواست تا سوگند یاد کنند و به این ترتیب علی الزیدی اکنون رسما نخست وزیر عراق است.





