سید عمار حکیم: رایزنی برای تکمیل کابینه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق روز چهارشنبه تاکید کرد: رایزنی‌ها برای تعیین تکلیف کرسی‌های باقی‌مانده از کابینه دولت از طریق برگزاری یک نشست اضطراری، همچنان ادامه دارد.

سید عمار حکیم در جریان کنفرانسی خبری در استان المثنی تصریح کرد: رایزنی‌ها برای مشخص کردن تکلیف کرسی‌های باقیمانده کابینه از طریق برگزاری یک جلسه اضطراری در جریان است.

حکیم همچنین وضعیت استان المثنی، تلاش‌های سرمایه‌گذاری در آن، پیشرفت‌های حاصل‌شده در بخش نفت و واگذاری زمین‌های مسکونی در این استان را مورد تمجید قرار داد و به نقش کلیدی و محوری گذرگاه مرزی «جُمیمه» در ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان اشاره کرد.

سید عمار حکیم در پایان ضمن تشکر از استاندار، رئیس شورای استان و دولت محلی برای تلاش‌هایشان در خدمت‌رسانی به ساکنان استان المثنی، فرارسیدن عید سعید غدیر خم را به مردم این استان تبریک و تهنیت گفت.

وی همچنین با ارزیابی طرح و «ابتکار رحاب المثنی»، به کیفیت و مرغوبیت تولیدات این استان اشاره و بر ضرورت توسعه و ارتقای سطح کیفی آن تأکید کرد.