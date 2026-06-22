به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، حیدر العبودی سخنگوی رسمی دولت عراق اعلام کرد که علی الزیدی نخستوزیر عراق در نخستین سفر خارجی خود به عنوان نخستوزیر، اواسط ماه ژوئیه راهی آمریکا خواهد شد.
العبودی گفت: این سفر در راستای برنامه دولت عراق و بر دو محور اصلی استوار است. محور نخست، حرکت به سوی ایجاد یک شراکت اقتصادی مولد است که در خدمت مردم عراق باشد و به اولویتهای توسعهای کشور کمک کند. محور دوم نیز تعمیق روابط راهبردی میان عراق و امریکا است به گونهای که منافع مشترک دو کشور را تأمین و به افزایش مبادلات تجاری و سرمایهگذاری کمک کند و رشد اقتصادی عراق را تقویت نماید.
وی افزود: سفر الزیدی به واشنگتن فرصتهای همکاری میان بخش خصوصی عراق و بخش خصوصی آمریکا را افزایش خواهد داد و این هماهنگی به ایجاد فرصتهای مثبت برای تقویت اقتصاد عراق منجر میشود.
سخنگوی دولت عراق همچنین تأکید کرد که دولت سیاست گشایش، همکاری و ایجاد مشارکتهای متوازن با اقتصادهای بزرگ جهان را دنبال میکند و بر این باور است که عراق باید نقشی برجسته در عرصه تجارت و توسعه در خاورمیانه ایفا کند.
العبودی در ادامه به سیاست گسترش روابط دیپلماتیک دولت الزیدی با طرفهای منطقهای و بینالمللی اشاره کرد و گفت: دولت عراق در سیاست خارجی خود بر تقویت روابط با کشورهای تأثیرگذار جهان تکیه دارد تا پیوندهای اقتصادی و سیاسی بینالمللی خود را گسترش دهد و مسیرهای تفاهم و هماهنگی را تقویت کند.
وی افزود: در همین چارچوب، سفر نخستوزیر به واشنگتن در اواسط ژوئیه، نخستین گام خارجی برای تحکیم شراکت عراق و آمریکا بر اساس منافع متقابل دو کشور خواهد بود.
نظر شما