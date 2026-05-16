آغاز به کار دولت جدید عراق؛ الزیدی از مرجعیت تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق پس از دریافت رای اعتماد پارلمان به برنامه دولتی‌اش، وارد ساختمان نخست وزیری عراق شد.

الزیدی در جریان مراسم تحویل و دریافت منصب نخست وزیری که با حضور محمد شیاع السودانی برگزار شد، به طور رسمی مسئولیت‌های خود را به عنوان نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق را تحویل گرفت.

نخست وزیر عراق در نخستین اظهارات خود پس از آغاز رسمی فعالیتش، ضمن اشاره به اینکه عراق روابط خود را براساس احترام متقابل تقویت خواهد کرد، از مرجعیت عالیقدر دینی بابت حفظ صلح در جامعه تشکر کرد.

علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق امروز شنبه در سخنانی خطاب به ملت عراق گفت: میهن امانتی بزرگ و مسئولیتی تاریخی بر عهده او نهاده است. پارلمان به دولت عراق در لحظه‌ای حساس از تاریخ این کشور رای اعتماد داد.

نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه باید برای حال حاضر و آینده عراقی‌ها، به طور جدی تلاش صورت گیرد، از پارلمان بابت رای اعتماد به او تقدیر کرد.

نخست وزیر عراق گفت: رای اعتماد از سوی پارلمان، تعهدی در برابر خداوند، ملت و تاریخ به شمار می‌رود.

او ضمن تشکر از سران چارچوب هماهنگی و گروههای سیاسی برای موفقیت‌آمیز بودن روند تشکیل دولت، گفت که مرحله آتی باید مرحله شراکت حقیقی و عبور از اختلافات باشد.

الزیدی با عراقی‌ها عهد بست که خالصانه و با اراده صادقانه برای مقابله با چالش‌ها اقدام کند.

وی اشاره کرد که عراق مدت طولانی از چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی و خدماتی با وجود ثروت‌هایی که دارد، رنج برد.

نخست وزیر عراق گفت که دولت او، آغاز یک برنامه اصلاحاتی، اقتصادی و مالی جامع را در اولویت‌های خود قرار می‌دهد.

الزیدی با بیان اینکه دولت جدید عراق در راستای تحکیم امنیت و ثابت و حفظ حاکمیت عراق تلاش خواهد کرد، گفت که عراق روابط خود با کشورهای عربی، منطقه‌ای و بین المللی را براساس احترام متقابل تقویت خواهد کرد.

او از موضع مرجعیت عالیقدر دینی بابت مواضع حکیمانه و نقش ایشان در حفظ صلح جامعه بسیار تقدیر کرد.