خودروهای تخلیه نخاله در نقاط غیرمجاز کاشان توقیف می شوند

سیدمحمد حسینی صاحب آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حدود ۶۰۰ نفر بصورت کاملا مستقیم درگیر موضوع پسماند و تنظیف در شهر کاشان هستند، اظهار کرد: ۵۹ دستگاه انواع و اقسام وسایل نقلیه در زمینه جمع آوری پسماند و تنظیف فعال هستند.

وی با بیان اینکه هر شب حدود ۱۴۵ هزارکیلوگرم ( ۱۴۵ تن) زباله از سطح شهر جمع آوری می شود، ابراز کرد: در سال ۱۴۰۵ تنها هزینه رفت روب و جمع آوری زباله از سطح شهر تا محل دفن سالیانه پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.

مدیر امور شهری معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کاشان در خصوص موضوع نخاله، از اختصاص دو نقطه برای این منظور نام برد و تصریح کرد: کیلومتر ۱۰ بزرگراه کاشان قم (چاله نخاله درم) مخصوص کامیون ها و وسائل نقلیه سنگین و کیلومتر چهار جاده قدیم کاشان نطنز مخصوص وسائل نقلیه سبک و نیمه سنگین در این زمینه در نظر گرفته شده و احتمال اینکه در آینده نقطه سومی هم مشخص گردد وجود دارد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر تخلیه نخاله در هر نقطه ای غیر از این دو محل، غیرمجاز هست؛ با همکاری مقام محترم قضایی بصورت جدی نسبت به شناسایی متخلفان در این زمینه اقدام شده و حکم توقیف برای خودروهای متخلف صادر می شود.

حسینی صاحب آبادی با بیان اینکه به صورت مستمر و روزانه شهرداری نسبت به جمع آوری و زنده گیری حیوانات بلاصاحب اقدام می‌کنند، گفت: معضل سگ های بلاصاحب تبدیل به مشکل بزرگی برای کشور شده است.

وی با اشاره به اینکه در شهر کاشان پس از جمع آوری حیوانات از سطح شهر، آنها به پناهگاه انتقال داده می شوند، عنوان کرد: چنین پناهگاه هایی در اکثر قریب به اتفاق شهرها وجود ندارد که همین موضوع موجب شده، وسایل نقلیه متخلف نسبت به رهاسازی سگهای بلاصاحب در اطراف شهر کاشان اقدام کنند.

مدیر امور شهری شهرداری کاشان تصریح کرد: از شهروندان انتظار داریم که درصورت مشاهده چنین مواردی سریعا نسبت به مستندسازی همچون تهیه فیلم و عکس در هنگام تخلف اقدام کنند و گزارشات خود را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری یا شماره تلفن های ۵۵۴۴۰۰۵۵ یا ۵۵۴۶۴۶۵۰ دفتر مدیریت امور شهری شهرداری کاشان اطلاع رسانی کنند.