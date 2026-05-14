همایش روز ملی مرتع در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناوه عصر پنجشنبه در این همایش با اشاره به اهمیت مرتع و حفظ و حفاظت و حراست از منابع طبیعی گفت: این برنامه با محوریت شناساندن ارزش واقعی مراتع، اقدامات و کارهای اصلاحی احیایی، معرفی چالش‌های بخش مرتع، ظرفیت‌ها و راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی برگزار می شود.

غلامحسین آقاجری میزان مساحت مراتع استان بوشهر را یک میلیون و ۱۸۹ هزارهکتار اعلام و افزود: از این ۸۹ هزار و۳۴۰ هکتار در شهرستان گناوه قرار دارد که قریب ۵۰۲ دامدار با ۲۵ هزار و ۷۰۰ واحد دامی مجاز به تعلیف دام خود در این مراتع می پردازند.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناوه از مرتع‌داران خواست در کنار صیانت از طبیعت این موهبت الهی نسبت به تمدید یا اجرای طرح های مرتعداری،کمک به اطفائ حریق،جمع آوری بذور گیاهی و عملیات احیایی و اصلاحی در کنار منابع طبیعی همکاری و کمک کنند.

در این ویژه برنامه مرتع‌داران اعم مشکلات خود را در موضوعات اختلافات عرفی با سامان های همجوار و لزوم بازنگری در طرح های مرتع‌داری و ایجاد آب انبار و همچنین سد و بند خاکی مطرح کردند که در این خصوص قول همکاری داده شد.