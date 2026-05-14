ملت ایران در برابر تهدیدات دشمن با اقتدار ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی، عصر پنج شنبه در آیین غرس درخت به نام رهبر معظم انقلاب اسلامی در ستاد استان چهارمحال و بختیاری، ضمن اشاره به فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا، اظهار داشت: این درخت به نام سیدالشهدای انقلاب اسلامی امام سید علی خامنه‌ای عزیز غرس می‌شود تا به دشمنان اعلام کنیم ملت ایران در دوران جنگ همانند دوران صلح زندگی می‌کند؛ از مرگ و شهادت هراسی ندارد و از تهدیدهای دشمنان، اعم از موشک، پهپاد و هواپیما، هیچ‌گونه وحشتی به دل راه نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه ملت ایران در طول چهار دهه گذشته همواره در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرده است، افزود: امروز نیز همان روحیه مقاومت و ایمان در میان مردم و نیروهای مسلح وجود دارد. ملت ایران محکم ایستاده و از ارزش‌ها و نظام جمهوری اسلامی دفاع می‌کند و ان‌شاءالله با اقتدار ملت ایران، نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی، به زودی در کنار همین درخت جشن پیروزی اسلام بر کفر جهانی، استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی را برگزار خواهیم کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به اهمیت نمادین این اقدام گفت: غرس این درخت نه تنها یک حرکت نمادین بلکه پیامی روشن به دشمنان است که ملت ایران از هیچ تهدیدی نمی‌هراسد و با روحیه شهادت‌طلبی و ایمان راسخ، مسیر انقلاب اسلامی را ادامه خواهد داد.