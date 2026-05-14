۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۷

بیماری‌های تنفسی و سرماخوردگی؛ بیشترین علت مراجعه زائران به درمانگاه‌ه

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر از ارائه ۲۷ هزار و ۷۲۶ خدمت بهداشتی و درمانی به حجاج از ابتدای اعزام به کشور عربستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر؛ مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر با اشاره به مهم‌ترین خدمات ارائه شده به زائران، گفت: تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات به زائران در شهرهای مکه و مدینه اندیشیده شده است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: از ابتدای آغاز ماموریت پوشش بهداشتی و درمانی مراسم حج امسال، ۱۲ هزار و ۵۹۱ خدمت پزشکی توسط تیم های پزشکی هلال احمر انجام شده و به ۱۵۷۹ نفر نیز خدمات تخصصی درمانی ارائه شده است.

مرعشی ادامه داد: از ابتدای عزیمت زائران به عربستان سعودی تا به این لحظه، ۳۷ نفر برای درمان تخصصی و طی کردن روند بهبود، بستری شده اند که از این تعداد ۲۸ نفر ترخیص شده‌اند.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت توضیح داد: مجموع خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده به زائران مراسم حج تاکنون به ۲۷ هزار و ۷۲۶ مورد رسیده است که این خدمات فوری و همه جانبه تا این لحظه سبب شده تا زائران بدون مشکل به مراسم حج بپردازند.

وی یادآور شد: از ابتدای اعزام زائران به مراسم حج امسال تاکنون، ۳ هزار و ۴۲۳ خدمت پرستاری و ۱۰۹۱ خدمت دارویی به مراجعه کنندگان ارائه شده است.

مرعشی با اشاره به علت مراجعه زائران ایرانی به مراکز درمانی گفت: بیشترین علت مراجعه زائران مربوط به بیماری‌های تنفسی، سرماخوردگی و آسیب های عضلانی بوده است که با تلاش پزشکان اعزامی، زائران سلامت خود را مجددا به دست آورده‌اند.

محسن صمیمی

