به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نخست‌وزیر عراق در نخستین اظهارات پس از رأی اعتماد مجلس به کابینه او گفت: دولت با عزم جدی در مسیر تحقق مطالبات مردم حرکت می‌کند و مسیر اصلاح از داخل و مقابله با فساد آغاز می‌شود.

«علی الزیدی» در ادامه سخنانش افزود: گام نخست ما اصلاح و توسعه اقتصادی از طریق تنوع اقتصادی، سرمایه گذاری واقعی و سیستم مالی و بانکی سالم است. گام دوم ما توسعه اجتماعی، تحکیم عدالت اجتماعی، مراقبت از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها، حمایت از کودکان و توانمندسازی زنان را تضمین می‌کند.

وی ادامه داد: اصلاح ساختار امنیتی از طریق انحصار سلاح در دست دولت، تقویت نیروهای امنیتی و تثبیت اعتماد شهروندان به دموکراسی دنبال خواهد شد.

الزیدی تصریح کرد: ما با برخورداری از عمق تمدنی و تنوع فرهنگی و جایگاه مرجعیت دینی، توان بازسازی جایگاه دولت را داریم.

علی الزیدی همچنین از هیئت های دیپلماتیک خارجی خواست که کار خود را در بغداد از سر بگیرند.

نخست وزیر جدید عراق همچنین بلافاصله پس از پایان جلسه مجلس، با ارسال پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از تمام نمایندگان و گروه های سیاسی عراق به خاطر رأی اعتماد به دولت جدید تشکر کرد.

مجلس عراق عصر امروز به ۱۴ وزیر پیشنهادی کابینه الزیدی رأی اعتماد داد و تکلیف ۹ وزیر باقی مانده پس از تعطیلات عید قربان نمشخص خواهد شد.