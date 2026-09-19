به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر شنبه در نشست هم‌اندیشی با فرمانداران استان اصفهان، با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و پیشدستانه برای چالش‌های پیش‌روی شهرستان‌ها، بر لزوم تغییر رویکرد مدیران اجرایی تأکید کرد و اظهار داشت: مسائل استان با مرثیه‌سرایی حل نمی‌شود؛ فرمانداران باید با حضوری فعال و میدانی، پیش از تبدیل شدن مشکلات به بحران، گره‌گشای کار مردم باشند.

احیای صنعت و بازگرداندن سرمایه‌های سرگردان

استاندار اصفهان موضوع «سرمایه‌گذاری» را یکی از محورهای کلیدی توسعه استان خواند و تصریح کرد: اصفهان سرشار از ظرفیت‌های اقتصادی است و مشکل اصلی، کمبود سرمایه نیست بلکه نیازمند مدیریتِ تسهیلگر برای بازگشت سرمایه‌های اصفهانی‌های خارج از استان و جذب سرمایه‌گذاران جدید هستیم.

وی با تأکید بر لزوم تعیین‌تکلیف واحدهای راکد افزود: تمامی واحدهای صنعتی، کشاورزی، دامپروری و خدماتی نیمه‌فعال یا غیرفعال در شهرستان‌ها باید شناسایی شوند و در صورت وجود امکان احیا، فرمانداران موظفند شخصاً موانع فعالیت آن‌ها را برطرف کنند؛ چرا که پویایی تولید، پایه و اساس ثبات اقتصادی است.

هشدار جدی برای ناترازی انرژی و مدیریت زمستان

جمالی‌نژاد با اشاره به در پیش بودن فصل سرد سال و چالش‌های حوزه انرژی، تصریح کرد: ناترازی انرژی یکی از موضوعات حیاتی است که نباید به لحظه بحران برسد. فرمانداران باید از هم‌اکنون برای مدیریت مصرف و تأمین گاز، برق و سوخت واحدهای تولیدی و کشاورزی برنامه عملیاتی داشته باشند و با همکاری دستگاه‌های متولی، تمهیدات پدافندی را پیش‌بینی کنند. وی همچنین از اقدامات انجام‌شده در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی قدردانی کرد و تداوم این روند را ضروری دانست.

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به تقارن رویدادهای پیش‌رو اشاره کرد و گفت: بازگشایی مدارس یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های روزهای آینده است و شورای آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها باید با تشکیل جلسات فشرده، مسائل مربوط به فضا، تجهیزات، کیفیت آموزش، حمل‌ونقل و مراقبت‌های انتظامی و ترافیکی اطراف مدارس را به‌طور کامل رصد کند. هماهنگی با دانشگاه‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین با توجه به پیش‌بینی بارندگی‌ها، ستادهای مدیریت بحران شهرستان‌ها باید از هم‌اکنون برای مواجهه با شرایط جوی خاص آماده باشند.

وی با تأکید بر اهمیت پیگیری طرح‌های مسکن در شهرستان‌ها گفت: روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن باید به‌طور جدی شتاب بگیرد و موانع موجود در این حوزه بدون فوت وقت پیگیری و رفع شود. جمالی‌نژاد توجه به روستاها و مناطق کمتر برخوردار را نیز راهکاری اساسی برای پیشگیری از مهاجرت و معضلات حاشیه‌نشینی دانست و بر توسعه متوازن زیرساخت‌ها، مسکن و اشتغال روستایی تأکید کرد.

استاندار اصفهان رویکرد محله‌محوری را از اولویت‌های مدیریت محلی برشمرد و افزود: مسائل اجتماعی باید در سطح محلات و با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین و گروه‌های جهادی مدیریت شود. همچنین توجه به تحکیم خانواده و قانون جوانی جمعیت باید به عنوان یک تکلیف راهبردی در شهرستان‌ها پیگیری گردد.

مدیریت پشت‌میزی ممنوع؛ حضور میدانی اصل رضایتمندی است

جمالی‌نژاد با تأکید بر اینکه رضایتمندی عمومی خط قرمز مدیریت استان است، خطاب به فرمانداران گفت: ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با مردم، اصناف، کشاورزان، روحانیون و نخبگان در مساجد و مناطق مختلف باید به برنامه ثابت مدیران تبدیل شود.

وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی خاطرنشان کرد: فرماندار موفق کسی است که با استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس و دستگاه‌های ملی، اعتبارات را جذب کرده و با حضور میدانی، صدای مطالبات بحق مردم باشد پیش از آنکه این مطالبات انباشته شود.