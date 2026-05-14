به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اطلاع رسانی عراق، شماری از شخصیت های داخلی و خارجی عراق و برخی سران احزاب و گروه های سیاسی این کشور به رأی اعتماد مجلس عراق به برنامه وزراتی و شماری از وزرای پیشنهادی علی الزیدی نخست وزیر جدید این کشور واکنش نشان دادند.

«نزار آمیدی» رئیس جمهور عراق با ارسال پیامی در شبکه های اجتماعی نوشت: رأی اعتماد مجلس به کابینه جدید، یک ایستگاه ملی سرنوشت ساز و اقدام قانونی فوق العاده مهم است.

«هیبت الحلبوسی» رئیس مجلس هم در شبکه اجتماعی ایکس ضمن تبریک رأی اعتماد مجلس به برنامه وزارتی علی الزیدی و وزرای کابینه او، تأکید کرد که الزیدی با مسئولیت بزرگی برای مقابله با چالش های سیاسی، اقتصادی و خذمت رسانی پیش روی عراق در مرحله کنونی مواجه است.

«محمد شیاع السودانی» نخست وزیر سابق عراق هم در پیامی با تبریک به علی الزیدی بر ضرورت حمایت از او و دولتش تأکید و برای آنها در خدمت رسانی به مردم عراق آرزوی موفقیت کرد.

«سید عمار حکیم» رئیس جریان حکمت ملی نیز برای نخست وزیر و دولت جدید عراق آرزوی موفقیت کرد.

«مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق هم با ارسال پیامی رأی اعتماد مجلس به کابینه علی الزیدی را به او تبریک گفت.

در میان واکنش های خارج از عراق هم می توان به پیام «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان اشاره کرد که تشکیل دولت جدید عراق را به علی الزیدی تبریک گفت. عراقچی همچنین ابقای فواد حسین در سمت وزارت خارجه عراق را به او تبریک گفت. عراقچی تأکید کرد که گسترش روابط دوستانه و برادرانه بین تهران و بغداد همواره در راس اولویت‌ های سیاست خارجی ایران قرار دارد.

«تام باراک» فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا هم از جمله کسانی بود که به علی الزیدی تبریک گفت و مدعی شد که واشنگتن مشتاق همکاری با دولت جدید عراق به ریاست او است.

واکنش های مثبت به انتخاب دولت جدید عراق و پیام های تبریک به علی الزیدی در حالی است که به گفته برخی رسانه های داخلی عراق، شماری از سران احزاب و گروه های اصلی این کشور از روند رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی ناراضی هستند و با این روند ابراز مخالفت کرده اند.