به گزارش خبرنکار مهر، سردار رسول سنایی‌راد پنجشنبه شب در هفتاد و پنجمین اجتماع مردم ولایتمدار شهرستان بابل، با اشاره به تفکر تاریخی غرب گفت: شما در پیشینه غربی‌ها ببینید که تفریحشان نبرد گلادیاتورها» بوده که در آن بردگان و اسرا را به جان هم می‌انداختند و طرف ضعیف محکوم به مرگ بود. این خصلت به ارث رئیس‌جمهور آمریکا رسیده است و یک روانشناس فرانسوی، روحیه او را «روان‌آزاری» توصیف می‌کند که حاصل تربیت غلط و عادت به زورگویی با پول است.

وی افزود: رئیس‌جمهور آمریکا صراحتاً می‌گوید «صلح با ابزار قدرت» و با وقاحت تمام مدعی دریافت جایزه صلح نوبل است، در حالی‌که در ونزوئلا با آدم‌ربایی رئیس‌جمهور آن کشور، جنایتی آشکار در نقض حقوق بشر مرتکب شد و امروز ونزوئلا را ایالت پنجاه و یکم آمریکا اعلام کرده است.

سردار سنایی‌راد با اشاره به تفاوت ملت ایران قبل و بعد از انقلاب تصریح کرد: بعد از انقلابی که امام خمینی (ره) رقم زد و ملت را به فرهنگ عاشورایی وصل کرد، اگر تهدید کنند، دیگر خاک را واگذار نمی‌کنیم. جالب است که اولین جنایت اتمی تاریخ بشر متعلق به آمریکایی‌هاست.

این مقام مسئول با خدا قوت به حاضرین، توفیق امروز ملت ایران را نادر توصیف کرد و گفت: در جنگ هشت ساله دفاع مقدس، تنها رزمندگان در جبهه بودند، اما در جنگ جدید همه در متن جنگ و خط مقدم هستند. وخداوند قرن‌ها طول می‌کشد تا چنین عنایتی به ملتی بکند. شهید چمران می‌گفت از روزی می‌ترسم که مرز حق و باطل تمام شود؛ امروز همه ما در جبهه حقیم، یک طرف رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و طرف دیگر مدافعان انسانیت، حزب‌الله و مظلومان یمن.

وی با مقایسه نقشه کشور در ۲۲۰ سال گذشته اظهار داشت: از سه و نیم میلیون کیلومتر مربع، امروز به حدود یک میلیون و ۶۴۰ هزار کیلومتر رسیده‌ایم.

سردار با اشاره به حضور مردم و پشتیبانی از رزمندگان گفت: شهادت رهبر معظم انقلاب باعث همبستگی بیشتر شد و سربازان آمریکایی فکر می‌کردند کارشان مثل صدام و قذافی راحت است، اما از سوله گاوداران تا ناو فرار کردند و امروز حاضر نیستند شکست خود را اعلام کنند.

وی افزود: پیمان آتلانتیک شمالی در اروپا رنگ باخته و زورگویی و بی‌فکری رئیس‌جمهور آمریکا به دنیا پیام داد که نمی‌توان به این احمق اعتماد کرد و امروز ایران قوی مقابل آنهاست و آنان فکر می‌کردند با ورود به تنگه می‌توانند ما را شکست دهند، اما به این نتیجه رسیدند که بدون اجازه ما نمی‌توانند از تنگه عبور کنند.