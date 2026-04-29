به گزارش خبرنگار مهر، سردار رسول سنایی‌راد عصر چهارشنبه در همایش سراسری اقتدار عظیم «جان فدای ایران امام رضایی» استان مرکزی که در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری اراک برگزار شد، اظهار کرد: جان‌فدایی که شرافت و کرامت یک ملت را حفظ می‌کند، کسی است که برای هدفی بلند از جان خود می‌گذرد و این همان جوهره رشادت و غیرتی است که امام شهیدان آن را نه فقط در شعار، بلکه در عمل به منصه ظهور رساند.

وی با اشاره به برآوردهای نادرست آمریکا از ایران افزود: آنها تصور می‌کردند ایران همانند برخی کشورهاست که با یک عملیات محدود می‌توانند اراده خود را تحمیل کنند، اما ملت ایران با ایستادگی و حضور خود در صحنه، اقتدار نظام را به نمایش گذاشت و تمام این محاسبات را بر هم زد.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا ادامه داد: دشمن حتی گمان می‌کرد با ترور فرماندهان می‌تواند شوکی بزرگ ایجاد کند، اما پس از چند روز درگیری دریافت که مقاومت ملت ایران هیمنه آنان را در هم شکسته و این ایستادگی به دیگر ملت‌ها نیز جرأت انتقاد و مقاومت داده است.

سردار سنایی‌راد تصریح کرد: اکنون حتی برخی مقامات غربی نیز به قدرت ایران اذعان دارند و اتفاقاتی که در میدان رخ داد، فراتر از تصور آنان بوده است.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ غرب تنها زبان زور را می‌فهمد، گفت: آمریکا در چنین شرایطی راهی جز عقب‌نشینی ندارد، هرچند ملت ایران باید همواره با هوشیاری کامل در برابر توطئه‌های دشمنان آماده باشد.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا با بیان اینکه رزمندگان ایران اسلامی در میدان‌های مختلف قدرت و توان خود را به نمایش گذاشته‌اند، افزود: مقاومت ملت ایران بسیاری از نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده و آنان را وادار به عقب‌نشینی کرده است.

سردار سنایی‌راد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهید پاکپور، گفت: هیچ چیز مانند حضور مردم به یک نظام قدرت و مشروعیت نمی‌بخشد و ما یک ملت امام‌رضایی هستیم که این فرهنگ، عامل مهمی در ایجاد وحدت و انسجام ملی بوده است.

