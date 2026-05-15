آثار مثبت اشتغال زنان بر سلامت روانی جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرین جلالی نیا، بر نقش حیاتی اشتغال زنان، تأثیر رسانهها و ضرورت سیاستگذاریهای منطقهای در حوزه جمعیت تأکید کرد.
وی با اشاره به انتظارات زنان امروز از نقش اجتماعی مؤثر، گفت: تحقیقات نشان میدهد اشتغال زنان در جامعه ایران پیامدهای مثبتی بر سلامت اجتماعی، رضایت از خود، سلامت روانی و حتی ارتقای سلامت جسمی، کیفیت زندگی و منزلت اجتماعی دارد.
جلالینیا، چالش تعادل میان انتظارات نقش اجتماعی و خانوادگی را برای زنان شاغل برجسته کرد و بر لزوم فراهمسازی شرایط حمایتی سازمانی و خانوادگی برای موفقیت در این زمینه تأکید نمود و افزود: قوانینی چون حمایت از مادران شاغل، ارائه تسهیلات مهدکودک و تضمین شغلی در دوران باروری، از جمله راهکارهایی هستند که میتوانند به عملیاتی شدن این حمایتها کمک کنند.
این استاد اپیدمیولوژی، به نقش رسانهها در شکلدهی به نگرش جوانان نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده اشاره کرد.
وی با تأکید بر اینکه رسانهها به ویژه رسانههای نوین و شبکههای اجتماعی، تأثیر عمیقی بر انتخاب همسر و رویکرد جوانان به تشکیل خانواده دارند، خاطرنشان کرد: تولید محتوای جذاب و اثرگذار در رسانهها برای فرهنگسازی در این حوزه ضروری است.
جلالینیا همچنین بر اهمیت توجه همزمان به رسانههای سنتی و نوین در سیاستگذاریهای فرهنگی تأکید کرد و ارتقای سواد رسانهای را گامی مهم در این راستا دانست و بر ضرورت توجه به تفاوتهای منطقهای و قومی در برنامهریزیهای حوزه جمعیت تأکید کرد.
رئیس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت، با اشاره به وسعت جغرافیایی و تنوع فرهنگی ایران، گفت: نادیده گرفتن این تفاوتها میتواند اثربخشی برنامهها را کاهش داده و حتی نتایج عکس به بار آورد. بنابراین، سیاستگذاریها باید مبتنی بر پژوهشهای دقیق و شناخت نیازهای هر گروه هدف در مناطق و اقوام مختلف تدوین شوند.
