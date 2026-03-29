۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

آب ایوان بعد از وقوع سیلاب پایدار شد

ایلام - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام گفت: با فروکش‌کردن طغیان رودخانه کنگیر و کاهش کدورت چشمه سیاهگل، آب شرب شهر ایوان وصل و وضعیت پایدار شده است.

محمدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های شدید اخیر و طغیان رودخانه کنگیر گفت: این رخداد موجب آبگرفتگی گسترده در ایستگاه پمپاژ و افزایش قابل‌توجه کدورت آب چشمه سیاهگل شده بود.

وی ادامه داد: پس از وقوع حادثه، نیروهای عملیاتی شرکت شامل اکیپ‌های تعمیرات و بهره‌برداری بلافاصله در محل حاضر شدند و با اجرای اقدامات فنی و مهندسی، عملیات تخلیه آبگرفتگی تاسیسات را با استفاده از کفکش‌ها و موتورهای دیزلی آغاز کردند. این عملیات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان رسید و با لایروبی و ایمن‌سازی ایستگاه، کدورت آب کاهش یافت و آب شرب شهر ایوان و سایر مناطق تحت پوشش مجدداً برقرار شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام با تأکید بر تثبیت و پایدار شدن وضعیت تأمین آب، از صبوری و همکاری شهروندان ایوانی قدردانی کرد. او همچنین بر رعایت الگوی مصرف و پرهیز از اسراف تأکید نمود و گفت: با وجود شرایط خاص جوی در ایام تعطیلات نوروزی، این شرکت همچنان متعهد به ارائه خدمات مطلوب آبرسانی در سراسر استان است.

کد مطلب 6786556

