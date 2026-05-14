دستگیری تبعه خارجی در دامغان؛ ۵۰۰ گرم تریاک کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسین موسوی شامگاه پنجشنبه در انجام ماموریت پلیسی از دستگیری تبعه خارجی غیر مجاز خبر داد و در توضیحات بیان کرد: این فرد قصد انتقال مواد مخدر از شرق کشور به یکی از استان های شمالی کشور را داشت.

وی با اشاره به همکاری پلیس دامغان برای شناسایی این فرد خاطی، ادامه داد: در نهایت ماموران انتظامی موفق به شناسایی توقیف خودرو قاچاقچی شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان اظهار داشت: در بازرسی این خودرو پژو سواری مقدار ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شده است.

موسوی با اشاره به دستگیری و انتقال متهم به مقر انتظامی دامغان، اضافه کرد: برخورد با سوداگران مرگ در صدر ماموریت های پلیس قرار دارد و در این راستا با متخلفان برخورد می شود.

وی افزود: شهروندان با ارائه اطلاعات پیرامون مواد مخدر به نیروی انتظامی می توانند در ریشه کن سازی این بلای خانمان سوز نقش آفرین باشند.