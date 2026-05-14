به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، با انتشار بیانیهای مطبوعاتی در واکنش به بیانیه وزارت امور خارجه انگلیس درباره اعمال تحریم علیه تعدادی از اشخاص و نهادهایی که ادعا شده با جمهوری اسلامی ایران مرتبط هستند، اعلام کرد که ادعاهای مطرحشده علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز اتهامات انتسابی را قاطعانه رد میکند.
در این بیانیه آمده است: این ادعاها کاملاً فاقد هرگونه مستندات و شواهد معتبری بوده و به نظر میرسد بر پایه روایتهای سیاسی با هدف تشدید تنشها و توجیه سیاستهای خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شدهاند.
سفارت جمهوری اسلامی ایران همچنین «اعتراض شدید» خود را نسبت به تلاشهای مکرر برخی مقامات انگلیسی برای منتسب کردن تنشها و حوادث داخلی این کشور به جمهوری اسلامی ایران، بدون ارائه «هیچگونه شواهد قابل راستیآزمایی از طریق مجاری حقوقی و دیپلماتیک مقتضی» اعلام کرد.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است: چنین اتهامات غیرمسئولانهای، خطر تضعیف هنجارهای دیپلماتیک و آسیب به روابط دوجانبه را در پی دارد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن با اشاره به سوابق کشورمان در مقابله با تروریسم و خشونت سازمانیافته خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران خود طی دهههای گذشته قربانی تروریسم، خشونت سازمانیافته و اقدامات قهرآمیز غیرقانونی بوده است؛ از جمله اقداماتی که توسط گروههای افراطی و تجزیهطلب خشونتطلب که در برخی کشورهای غربی آزادانه فعالیت میکنند، صورت گرفته است.
در این بیانیه همچنین آمده است: رویکردهای گزینشی و سیاسی در قبال موضوعات مرتبط با تروریسم و امنیت صرفاً موجب تشدید استانداردهای دوگانه و بیثباتی بیشتر میگردد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران از دولت انگلیس خواست «نسبت به بازنگری و لغو اقدامات مزبور اقدام نموده، از اتخاذ اقدامات قهرآمیز یکجانبه از جمله اعمال تحریمها بر پایه ادعاهای بیاساس و انگیزههای سیاسی خودداری کرده و از طرح اظهارات و اتهامات تحریکآمیز بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران اجتناب ورزد.»
در بخش پایانی این بیانیه تأکید شده است: سفارت همچنین از دولت بریتانیا میخواهد به تعهدات حقوق بینالملل خود پایبند بوده و گفتوگو و دیپلماسی را بر مبنای احترام متقابل و برابری حاکمیتی دنبال نماید.
گفتنی است دولت انگلیس دوشنبه گذشته با تکرار ادعاهای ضدایرانی، تحریمهایی را علیه چند فرد و نهاد اعلام کرد و با تکرار ادعاهای واهی خود علیه تهران از تحریم ۱۲ فرد و نهادهایی خبر داد که بر اساس ادعای انگلیس با ایران مرتبط هستند.
