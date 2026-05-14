۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۵۵

سفارت ایران: تحریم‌های جدید انگلیس «سیاسی و بی‌اساس» است

سفارت کشورمان در لندن با رد قاطع تحریم‌های جدید و اتهامات ضدایرانی دولت انگلیس، این اقدامات را سیاسی و تلاشی برای تشدید تنش‌ها و توجیه سیاست‌های خصمانه علیه تهران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی در واکنش به بیانیه وزارت امور خارجه انگلیس درباره اعمال تحریم علیه تعدادی از اشخاص و نهادهایی که ادعا شده با جمهوری اسلامی ایران مرتبط هستند، اعلام کرد که ادعاهای مطرح‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز اتهامات انتسابی را قاطعانه رد می‌کند.

در این بیانیه آمده است: این ادعاها کاملاً فاقد هرگونه مستندات و شواهد معتبری بوده و به نظر می‌رسد بر پایه روایت‌های سیاسی با هدف تشدید تنش‌ها و توجیه سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده‌اند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران همچنین «اعتراض شدید» خود را نسبت به تلاش‌های مکرر برخی مقامات انگلیسی برای منتسب کردن تنش‌ها و حوادث داخلی این کشور به جمهوری اسلامی ایران، بدون ارائه «هیچ‌گونه شواهد قابل راستی‌آزمایی از طریق مجاری حقوقی و دیپلماتیک مقتضی» اعلام کرد.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: چنین اتهامات غیرمسئولانه‌ای، خطر تضعیف هنجارهای دیپلماتیک و آسیب به روابط دوجانبه را در پی دارد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن با اشاره به سوابق کشورمان در مقابله با تروریسم و خشونت سازمان‌یافته خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران خود طی دهه‌های گذشته قربانی تروریسم، خشونت سازمان‌یافته و اقدامات قهرآمیز غیرقانونی بوده است؛ از جمله اقداماتی که توسط گروه‌های افراطی و تجزیه‌طلب خشونت‌طلب که در برخی کشورهای غربی آزادانه فعالیت می‌کنند، صورت گرفته است.

در این بیانیه همچنین آمده است: رویکردهای گزینشی و سیاسی در قبال موضوعات مرتبط با تروریسم و امنیت صرفاً موجب تشدید استانداردهای دوگانه و بی‌ثباتی بیشتر می‌گردد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران از دولت انگلیس خواست «نسبت به بازنگری و لغو اقدامات مزبور اقدام نموده، از اتخاذ اقدامات قهرآمیز یکجانبه از جمله اعمال تحریم‌ها بر پایه ادعاهای بی‌اساس و انگیزه‌های سیاسی خودداری کرده و از طرح اظهارات و اتهامات تحریک‌آمیز بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران اجتناب ورزد.»

در بخش پایانی این بیانیه تأکید شده است: سفارت همچنین از دولت بریتانیا می‌خواهد به تعهدات حقوق بین‌الملل خود پایبند بوده و گفت‌وگو و دیپلماسی را بر مبنای احترام متقابل و برابری حاکمیتی دنبال نماید.

گفتنی است دولت انگلیس دوشنبه گذشته با تکرار ادعاهای ضدایرانی، تحریم‌هایی را علیه چند فرد و نهاد اعلام کرد و با تکرار ادعاهای واهی خود علیه تهران از تحریم ۱۲ فرد و نهادهایی خبر داد که بر اساس ادعای انگلیس با ایران مرتبط هستند.

      یه کشتی از روباه پیر از تنگه رد نشه تابه التماس بیفته خاروکورش کنین (تنگه هرمز) بمب اتمه فقط شل نشین

