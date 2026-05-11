تحریم ۱۲ فرد و نهاد ادعایی مرتبط با ایران توسط انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دویچه وله، لندن با تکرار ادعاهای واهی خود علیه تهران از تحریم ۱۲ فرد و نهادهایی خبر داد که بر اساس ادعای انگلیس با ایران مرتبط هستند.

بر اساس اعلام این رسانه، ادعای واهی انگلیس از این اقدام خصمانه علیه ایران دست داشتن در فعالیت‌هایی از جمله تهدید و ارائه خدمات مالی به گروه‌ هایی که به دنبال بی‌ ثبات‌ سازی انگلیس و سایر کشورها هستند، ادعا شده است!

این در حالیست که جمهوری اسلامی بارها دخالت در حملات یا طرح‌ های مرتبط با آن را رد کرده است؛ از سوی دیگر لندن نیز تا کنون اسناد و مدارکی از ادعاهای واهی خود علیه تهران ارائه نکرده است.