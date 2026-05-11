۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۷

تحریم ۱۲ فرد و نهاد ادعایی مرتبط با ایران توسط انگلیس

انگلیس با تکرار مواضع خصمانه خود علیه تهران، ۱۲ فرد و نهاد ادعایی مرتبط با ایران را به بهانه های واهی و بی‌اساس تحریم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دویچه وله، لندن با تکرار ادعاهای واهی خود علیه تهران از تحریم ۱۲ فرد و نهادهایی خبر داد که بر اساس ادعای انگلیس با ایران مرتبط هستند.

بر اساس اعلام این رسانه، ادعای واهی انگلیس از این اقدام خصمانه علیه ایران دست داشتن در فعالیت‌هایی از جمله تهدید و ارائه خدمات مالی به گروه‌ هایی که به دنبال بی‌ ثبات‌ سازی انگلیس و سایر کشورها هستند، ادعا شده است!

این در حالیست که جمهوری اسلامی بارها دخالت در حملات یا طرح‌ های مرتبط با آن را رد کرده است؛ از سوی دیگر لندن نیز تا کنون اسناد و مدارکی از ادعاهای واهی خود علیه تهران ارائه نکرده است.

    • IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      نشان از همراهی روباه پیر فرسوده با آمریکای جنایتکار است
    • IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      این تحریم ها غیر قانونیه

