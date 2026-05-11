استارمر: هرگز اجازه نخواهم داد لندن وارد جنگ با تهران شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، کر استارمر نخست وزیر انگلیس در سخنانی هشدار داد که کشورش هرگز به جنگ با ایران وارد نخواهد شد.

نخست وزیر انگلیس در یک سخنرانی در مجمع حزب کارگر کشورش گفت: اگر به توصیه دیگران گوش داده بودیم و وارد جنگ ایران می شدیم باید با آنها مواجه می‌ شدیم و من اجازه نخواهم داد لندن وارد جنگ با ایران شود.

کر استارمر در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به موضوع خروج لندن از اتحادیه اروپا (برگزیت) گفت که این موضوع انگلیس را فقیرتر و ضعیف‌ تر کرد و مهاجرت را نیز افزایش داد.



وی سپس اضافه کرد که در اجلاس آتی بروکسل، «مسیر جدیدی» را برای لندن در قبال اتحادیه اروپا ترسیم خواهد کرد.