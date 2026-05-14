به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزیر بهداشت انگلیس از سمت خود در کابینه «کر استارمر» استعفا داد.

بر اساس این گزارش، «وس استریتینگ» وزیر بهداشت انگلیس ضمن استعفا از سمت خود، در نامه‌ای به استارمر نوشت: واضح است که تو دیگر حزب کارگر را در انتخابات آینده رهبری نخواهی کرد.

استعفای وزیر بهداشت انگلیس در حالی است که فشارها بر کر استارمر نخست وزیر این کشور برای استعفا از سمت خود افزایش یافته به طوری که وزیر کشور و وزیر امور خارجه انگلیس نیز از وی خواسته اند کناره گیری کند.

همچنین پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی هفته پیش، سومین وزیر کابینه کر استارمر نخست وزیر انگلیس روز سه شنبه گذشته از سمت خود کناره گیری کرد و از نخست‌ وزیر خواست تا جدول زمانی برای کناره‌ گیری خود تعیین کند.

«الکس دیویس-جونز» (Alex Davies-Jones) نامه استعفایی را منتشر کرد که در آن از نخست‌ وزیر درخواست کرد که «به نفع کشور عمل کرده و جدول زمانی برای کناره‌ گیری خود تعیین کند.»

«الکس دیویس-جونز» به «جس فیلیپس»، وزیر حفاظت و «میاتا فنبوله»، وزیر جوامع انگلیس پیوست که استعفای خود را اعلام کرده بودند.

تام راتلند (Tom Rutland) و جو موریس (Joe Morris)، ۲ دستیار کر استارمر نخست وزیر انگلیس هم دیروز دوشنبه از سمت‌های خود استعفا دادند.