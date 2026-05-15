۳۰ هزار مزرعه آبزی پروری در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین رستم‌پور شامگاه پنجشنبه در نشست فعالان صنعت آبزی پروری مازندران با اشاره به این موضوع که صید سنتی در تمام دنیا با محدودیت‌های زیست‌محیطی روبه‌رو است، تصریح کرد: مسیر آینده شیلات ایران از میان قفس‌های دریایی می‌گذرد.

رئیس سازمان شیلات ایران، دریای خزر را یک سرمایه راهبردی و بخشی از هویت و فرهنگ مردمان شمال کشور توصیف کرد و گفت: حقیقت این است که تاکنون تنها از بخش کوچکی از ظرفیت‌های تولیدی این دریا استفاده شده است.

رستم‌پور با بیان اینکه امکان افزایش میزان صید صیادی وجود ندارد، افزود: انتقال مزارع از خشکی به دریا یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای تأمین امنیت غذایی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فعالیت بیش از ۳۰ هزار مزرعه آبزی‌پروری در کشور که اغلب خشکی‌محور هستند، اظهار داشت: در سال‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای بر توسعه پرورش در دریا صورت گرفته است. امروز شاهد هستیم که با تکیه بر دانش محققان داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ظرفیتی بیش از دو هزار تن در قفس‌های دریایی خزر ایجاد شده که ماهی آزاد، نگین این تولیدات محسوب می‌شود.

وی به پتانسیل بالای صادراتی این محصول اشاره کرد و توضیح داد: ۸۰ تا ۹۰ درصد ماهی تولید شده در این قفس‌ها قابلیت صادرات به بازارهای جهانی را دارد. اگر این روند توسعه پیدا کند، میزان تولید در دریای خزر می‌تواند از مرز ۲۰ هزار تن صید سنتی کنونی فراتر رفته و به چندین برابر افزایش یابد.

رستم‌پور در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت طرح پرورش ماهی آزاد در تنکابن، حاصل اعتماد به محققان داخلی و توانمندی متخصصان ایرانی است. این طرح نشان داد اقتصاد مقاومتی در حوزه دریایی می‌تواند تضمین‌کننده اشتغال پایدار برای ساحل‌نشینان و منبعی پایدار برای ارزآوری کشور باشد.