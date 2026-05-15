  1. استانها
  2. ایلام
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۶

نصب ۱۱۰۰ کنتور هوشمند برق در ادارات استان ایلام

نصب ۱۱۰۰ کنتور هوشمند برق در ادارات استان ایلام

ایلام - مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ایلام از نصب یک هزار و ۱۰۰ کنتور هوشمند برق در ادارات استان ایلام خبر داد.

ولی الله ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه‌های مدیریت مصرف برق در استان اظهار کرد: امسال هدف‌گذاری شده به‌صورت میانگین ۵ درصد کاهش مصرف در تمامی بخش‌ها محقق شود.

وی افزود: در بخش خانگی نیز مشترکانی که بتوانند مصرف برق خود را ۱۰ درصد کاهش دهند، تا ۳۰ درصد از مشوق کاهش هزینه قبض برق بهره‌مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام با اشاره به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، گفت: مشترکان می‌توانند با سرمایه‌گذاری در این حوزه، ضمن مدیریت مصرف خود، برق تولیدی را به‌صورت تضمینی و برای مدت ۲۰ سال به شبکه برق بفروشند.

وی ادامه داد: این اقدام علاوه بر کمک به پایداری شبکه، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های برق مشترکان خواهد داشت.

ناصری با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش اداری استان، بیان کرد: تمامی ادارات استان به کنتورهای هوشمند مجهز شده‌اند و تاکنون بیش از هزار و ۱۰۰ ساختمان اداری تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: شرط بهره‌مندی ادارات از مشوق‌های در نظر گرفته شده، کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق در ساعات اداری و ۷۰ درصدی پس از ساعات کاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایلام خاطرنشان کرد: در صورت رعایت نکردن سقف تعیین شده مصرف، سامانه‌های کنترلی هوشمند به‌صورت خودکار وارد مدار شده و محدودیت‌هایی برای جلوگیری از فشار به شبکه اعمال خواهند کرد.

کد مطلب 6830329

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه