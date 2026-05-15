ثبت ۲۵۰ هزار شکایت کیفری علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، میرحسینی، درباره اقدامات دادستانی در خصوص برگزاری دادگاههای داخلی رسیدگی به جنایات جنگی دشمنان صهیونیستی و آمریکایی اظهار کرد: هم اکنون ۲۵۰ هزار دادخواست حقوقی و شکایت کیفری در رابطه با جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی ثبت شده و در محاکم و شعب ویژه دادسراها و دادگاهها در حال رسیدگی است.
وی افزود: همکاری خوبی در سطح ملی با تقسیم کاری که انجام شده با مداخله و پیگیری نهادهای مختلف در مستندسازی داریم و در حال تکمیل ادله هم در محاکم و هم در شعب ویژهای که در دادسراهاست، هستند که امیدواریم اینها در زمان نزدیک منجر به صدور احکام شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: در رابطه با جنایات کشور آمریکا علیه ملت ایران هم با توجه به پیگیریهایی که دادستانی کل کشور داشت، شکایت ایران در دیوان داوری لاهه بر اساس بیانیه الجزایر ثبت شده و آن شکایت هم در حال پیگیری است.
میرحسینی تاکید کرد: همکاران ما هم از جهت بینالمللی در رابطه با جنایات کشور امریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در محاکم داخلی با جدیت در حال رسیدگی هستند.
وی گفت: برای مستندسازی جنایات متجاوزان در مدرسه شجره طیبه میناب و نسبت به کشتی دنا نیز به طور ویژه با پیگیریهای داستانی کل کشور و همکاری تیمی که درسایر نهادها تشکیل شده و مامور مستندسازی جرائم هستند، از حیث رسیدگیهای داخلی، کارها انجام شده و امیدواریم که پرونده در شکایتی که مطرح است برای صدور حکم آماده شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: در رابطه با رسیدگی علیه جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، ادله و مسندات باید منطبق با ضوابط بینالمللی هم باشد تا احکام در نهایت قابلیت اجرا داشته باشند؛ و هماهنگیهای لازم در خصوص این اقدامات انجام شده و دادستانی کل نظارتهای لازم را برای اینکه هرچه سریعتر احکام صادر شود را انجام میدهد.
میرحسینی ابراز امیدواری کرد: فکر میکنیم که برگزاری این دادگاهها و احکامی که در آن صادر میکنند، منجر به توقیف اموال دشمنان و دریافت غرامت خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در رابطه با محکومیت کشورهای متجاوز از طریق دادگستری تهران نیز گفت: با جدیتی که همکاران ما در دادگستری تهران داشتند قبل از این در موارد مشابه چندین حکم را اجرا کردیم.
میر حسینی با بیان اینکه در رابطه با بحث بیماران پروانهای، حکم محکومیت را اجرا کردیم، گفت: غرامتها و خسارتها را حسب گزارشی که از دادگستری استان تهران به ما رسیده به خانوادهها پرداخت شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور بیان کرد: این آمادگی وجود دارد که در زمان خیلی نزدیک با تکمیل این ادله و اقداماتی که به صورت گروهی در سطح ملی انجام میشود و همکاریهای خوبی که داریم، به مرحله صدور حکم و بعد به مرحله اجرا برسیم.
