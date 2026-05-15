اهدای خون کوهنوردان و جمعی از ورزشکاران اهل بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، رها صابری در حاشیه این مراسم ضمن تقدیر از برگزارکنندگان، استمرار این حرکت ارزشمند طی بیش از یک دهه را قابل تحسین خواند و بر ضرورت توسعه فرهنگ اهدای خون در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به سابقه طولانی اجرای این برنامه، اظهار داشت: هیئت کوهنوردی همواره تلاش کرده علاوه بر فعالیت‌های ورزشی، در برنامه‌های اجتماعی و انسان‌دوستانه نیز نقش مؤثری داشته باشد.

صابری افزود: این سنت نیکو هر سال با مشارکت خوب اعضا ادامه پیدا کرده و اهدای خون توسط ورزشکاران کوهنورد، نشان می‌دهد که ورزش تنها به فعالیت‌های جسمانی محدود نمی‌شود.