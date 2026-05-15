  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۵

اهدای خون کوهنوردان و جمعی از ورزشکاران اهل بندرلنگه

اهدای خون کوهنوردان و جمعی از ورزشکاران اهل بندرلنگه

بندرلنگه- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرلنگه گفت: جمعی از ورزشکاران و اعضای هیئت کوهنوردی بندرلنگه با حضور در مرکز انتقال خون، در اقدامی انسان‌دوستانه خون اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رها صابری در حاشیه این مراسم ضمن تقدیر از برگزارکنندگان، استمرار این حرکت ارزشمند طی بیش از یک دهه را قابل تحسین خواند و بر ضرورت توسعه فرهنگ اهدای خون در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به سابقه طولانی اجرای این برنامه، اظهار داشت: هیئت کوهنوردی همواره تلاش کرده علاوه بر فعالیت‌های ورزشی، در برنامه‌های اجتماعی و انسان‌دوستانه نیز نقش مؤثری داشته باشد.

صابری افزود: این سنت نیکو هر سال با مشارکت خوب اعضا ادامه پیدا کرده و اهدای خون توسط ورزشکاران کوهنورد، نشان می‌دهد که ورزش تنها به فعالیت‌های جسمانی محدود نمی‌شود.

کد مطلب 6830342

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه