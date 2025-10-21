قهرمان کرمانشاهی پارالمپیک به پویش ملی اهدای خون پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نکویی مجد، قهرمان پارالمپیک ۱۴۰۴ و یکی از چهرههای برجسته ورزش استان کرمانشاه، با حضور در مرکز اهدای خون کرمانشاه به پویش ملی «اهدای خون ورزشکاران» پیوست.
این ورزشکار پرافتخار با اهدای خون خود در جمع دیگر اهداکنندگان، ضمن تأکید بر نقش اجتماعی ورزشکاران در فعالیتهای عامالمنفعه، اظهار کرد: ورزش تنها به مدال و رقابت ختم نمیشود، بلکه فرصتی است برای خدمت به مردم و ترویج فرهنگ انساندوستی. اهدای خون میتواند جان هموطنان نیازمند را نجات دهد و این افتخاری بزرگتر از هر مدالی است.
نکویی مجد با اشاره به اهمیت مسئولیت اجتماعی قهرمانان افزود: حضور ورزشکاران در چنین حرکتهایی میتواند الگویی مؤثر برای جوانان و جامعه ورزش کشور باشد تا همزمان با تلاش برای موفقیت ورزشی، در مسیر کمک به همنوع نیز گام بردارند.
در ادامه این مراسم، مریم میرزاده، مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه، با قدردانی از حضور مهرداد نکویی مجد و سایر ورزشکاران در پویش ملی اهدای خون، گفت: مشارکت قهرمانان در چنین برنامههایی نقش بسزایی در فرهنگسازی دارد و موجب تشویق نسل جوان به انجام کارهای خیر و انساندوستانه میشود.
وی افزود: سازمان انتقال خون همواره از حضور چهرههای شاخص ورزشی، فرهنگی و هنری در برنامههای ترویجی استقبال میکند و تلاش دارد با همکاری این افراد اثرگذار، میزان مشارکت مردم در امر اهدای خون را افزایش دهد.
میرزاده در پایان تأکید کرد: اهدای خون نهتنها عملی انسانی است بلکه نشانهای از بلوغ فرهنگی و اجتماعی جامعه محسوب میشود و حضور چهرههای ورزشی همچون مهرداد نکویی مجد میتواند به گسترش این فرهنگ نجاتبخش در سطح کشور کمک کند.
