آغاز پویش «نذر خون» جامعه ورزش کرمانشاه به مناسبت هفته بسیج

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز پویش «نذر خون» در جامعه ورزش، اظهار کرد: این پویش با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون، تأمین پایدار ذخایر خونی و نقشآفرینی جامعه ورزش در فعالیتهای انساندوستانه، صبح سهشنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۴ رأس ساعت ۹ برگزار خواهد شد.
وی افزود: این برنامه در محل سازمان انتقال خون استان کرمانشاه واقع در میدان فرمانداری و با حضور مدیران ورزشی، قهرمانان، ورزشکاران جوان و اعضای سازمان بسیج ورزشکاران اجرا میشود تا با یک حرکت جمعی و اثرگذار، نیاز بیماران به خون و فرآوردههای خونی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به نقش مهم ورزشکاران در جریانسازی اجتماعی گفت: جامعه ورزش همیشه در فعالیتهای خیرخواهانه پیشرو بوده و این بار نیز با حضور منسجم و باشکوه، پیام انساندوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی را به مردم منتقل خواهند کرد.
میرزاده بیان کرد: هماهنگی و همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه و سازمان بسیج ورزشکاران، زمینه تحقق این حرکت ارزشمند را فراهم کرد و خوشبختانه بر اساس پیش بینیها استقبال خوبی از سوی قهرمانان و ورزشکاران استان صورت خواهد گرفت.
وی با تأکید بر اینکه ذخایر خونی نیازمند مشارکت مداوم مردم و بهویژه جوانان است، خاطرنشان کرد: پویشهای مناسبی همچون «نذر خون» بهویژه در ایام و مناسبتهای خاص میتواند نقش مؤثری در تأمین نیاز مراکز درمانی و بیماران داشته باشد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان از عموم مردم، بهخصوص جوانان و جامعه ورزش خواست با مراجعه مستمر به مراکز انتقال خون، در این اقدام حیاتی و نجاتبخش مشارکت داشته باشند.
