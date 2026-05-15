حل ناترازی انرژی نیازمند اجماع حاکمیت و مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل حسینی با اشاره به شکست نظامی دشمن و ورود او به جنگ اقتصادی جهانی، اظهار کرد: رفع چالش ناترازی انرژی (برق، گاز، بنزین) در کشور نیازمند تدبیر دستگاه‌های متولی و هماهنگی مردم در بخش مصرف است و این مسئله از دست یک نهاد یا بخش به تنهایی خارج است.

او افزود: حوزه انرژی از مولفه‌های قدرت ایران است، اما متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل سوءمدیریت‌، ترک فعل‌ و سوءنظارت‌ها به یک چالش تبدیل شده است به گونه ای که در تابستان با ناترازی برق و در زمستان با ناترازی گاز مواجه می‌شویم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دشمنان پس از شکست مفتضحانه در جنگ نظامی، اولویت خود را بر جنگ اقتصادی قرار داده‌اند و در این جنگ، اقتصاد ایران و بخش بزرگی از اقتصاد جهان درگیر است.

حسینی، یکی از ابعاد مهم جنگ اقتصادی را بخش انرژی دانست و گفت: تنگه هرمز به عنوان ابزار آفندی ایران، اقتصاد انرژی دنیا را تحت فشار قرار داده و دشمن نیز با ابزارهایی مانند محاصره دریایی برای توقف صادرات نفت ایران و حملات به زیرساخت‌های انرژی داخل کشور تلاش می‌کند.

او افزود: خوشبختانه زیرساخت‌های انرژی دشمنان بسیار آسیب‌پذیرتر از ایران است و آنها فعلاً وارد جنگ شدید زیرساخت‌ها نشده‌اند، با این حال، تعدادی از نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ ما مورد اصابت قرار گرفته‌ و نیازمند مدیریت مصرف با حساسیت بیشتری هستیم.

حسینی، با اشاره به اینکه برای تولید برق، باید به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر برویم، گفت: مجلس شورای اسلامی هماهنگی‌هایی انجام داده و هم‌اکنون چند ده میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه هفت هزار مگاوات انرژی خورشیدی تخصیص یافته است و از هزار مگاوات در ابتدای دولت به حدود چهار هزار و پانصد مگاوات رسیده است و در بخش انتقال و توزیع نیرو نیز باید تلفات شبکه کاهش پیدا کند.

او به دو بعد تجهیزات و فرهنگ نیز اشاره کرد و افزود: تجهیزات سرمایشی در اوج مصرف تابستان، ۳۵ هزار مگاوات برق مصرف می کنند و باید به‌روزرسانی و بازدهی آنها افزایش پیدا کند.

حسینی با بیان اینکه مردم باید به سمت بهینه‌سازی مصرف حرکت کنند، گفت: مردمی که شب ها در میدان ها و محله ها حاضر می شوند و جهاد می‌کنند، باید جهاد خود را با مصرف بهینه انرژی در جامعه تکمیل کنند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت: با نزدیک شدن به اوج گرما در تابستان و اوج سرما در زمستان، در شرایط عادی نیز با چالش مواجه بودیم و با توجه به مورد اصابت قرار گرفتن تعدادی از زیرساخت‌های تولید انرژی، نیاز است مدیریت مصرف با حساسیت بالاتری دنبال شود تا دشمن را در این جبهه نیز ناامید کنیم.