حل ناترازی انرژی نیازمند اجماع حاکمیت و مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل حسینی با اشاره به شکست نظامی دشمن و ورود او به جنگ اقتصادی جهانی، اظهار کرد: رفع چالش ناترازی انرژی (برق، گاز، بنزین) در کشور نیازمند تدبیر دستگاههای متولی و هماهنگی مردم در بخش مصرف است و این مسئله از دست یک نهاد یا بخش به تنهایی خارج است.
او افزود: حوزه انرژی از مولفههای قدرت ایران است، اما متأسفانه در سالهای اخیر به دلیل سوءمدیریت، ترک فعل و سوءنظارتها به یک چالش تبدیل شده است به گونه ای که در تابستان با ناترازی برق و در زمستان با ناترازی گاز مواجه میشویم.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دشمنان پس از شکست مفتضحانه در جنگ نظامی، اولویت خود را بر جنگ اقتصادی قرار دادهاند و در این جنگ، اقتصاد ایران و بخش بزرگی از اقتصاد جهان درگیر است.
حسینی، یکی از ابعاد مهم جنگ اقتصادی را بخش انرژی دانست و گفت: تنگه هرمز به عنوان ابزار آفندی ایران، اقتصاد انرژی دنیا را تحت فشار قرار داده و دشمن نیز با ابزارهایی مانند محاصره دریایی برای توقف صادرات نفت ایران و حملات به زیرساختهای انرژی داخل کشور تلاش میکند.
او افزود: خوشبختانه زیرساختهای انرژی دشمنان بسیار آسیبپذیرتر از ایران است و آنها فعلاً وارد جنگ شدید زیرساختها نشدهاند، با این حال، تعدادی از نیروگاهها و صنایع بزرگ ما مورد اصابت قرار گرفته و نیازمند مدیریت مصرف با حساسیت بیشتری هستیم.
حسینی، با اشاره به اینکه برای تولید برق، باید به سمت انرژیهای تجدیدپذیر برویم، گفت: مجلس شورای اسلامی هماهنگیهایی انجام داده و هماکنون چند ده میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه هفت هزار مگاوات انرژی خورشیدی تخصیص یافته است و از هزار مگاوات در ابتدای دولت به حدود چهار هزار و پانصد مگاوات رسیده است و در بخش انتقال و توزیع نیرو نیز باید تلفات شبکه کاهش پیدا کند.
او به دو بعد تجهیزات و فرهنگ نیز اشاره کرد و افزود: تجهیزات سرمایشی در اوج مصرف تابستان، ۳۵ هزار مگاوات برق مصرف می کنند و باید بهروزرسانی و بازدهی آنها افزایش پیدا کند.
حسینی با بیان اینکه مردم باید به سمت بهینهسازی مصرف حرکت کنند، گفت: مردمی که شب ها در میدان ها و محله ها حاضر می شوند و جهاد میکنند، باید جهاد خود را با مصرف بهینه انرژی در جامعه تکمیل کنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت: با نزدیک شدن به اوج گرما در تابستان و اوج سرما در زمستان، در شرایط عادی نیز با چالش مواجه بودیم و با توجه به مورد اصابت قرار گرفتن تعدادی از زیرساختهای تولید انرژی، نیاز است مدیریت مصرف با حساسیت بالاتری دنبال شود تا دشمن را در این جبهه نیز ناامید کنیم.
نظر شما