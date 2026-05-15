  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۲

رد پیشنهاد ایران از سوی آمریکا؛ تکرار مواضع باج‌خواهانه هسته‌ای

رد پیشنهاد ایران از سوی آمریکا؛ تکرار مواضع باج‌خواهانه هسته‌ای

آمریکا با رد پیشنهادات تهران، بار دیگر مواضع باج‌خواهانه خود بخصوص در بحث هسته‌ای را تکرار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اطلاعات رسیده به تهران تایمز، دولت آمریکا پاسخ پیشنهاد مکتوب ایران درباره پایان جنگ را داده است.

آمریکا با رد پیشنهادات تهران، بار دیگر مواضع باج‌خواهانه خود بخصوص در بحث هسته‌ای را تکرار کرده است.

گفتنی است ایران پیشنهاد خود را مبتنی بر مذاکرات دو مرحله ای ارائه کرده بود که در مرحله اول منجر به پایان جنگ در همه جبهه ها شده و در صورت تحقق شروط ایران، مرحله دوم مذاکرات که درباره موضوع هسته ای بود، آغاز می شد.

کد مطلب 6830358
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      9 1
      پاسخ
      مذاکره ای وجود ندارد هر تبادلی با دشمن مثل قیف هست که در آن آب بریزیم
    • اصلان IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      4 1
      پاسخ
      ما چرا باید درباره هسته ای دیگه مذاکره کنیم؟ ما تو ان پی تی هستیم و تمام آمریکا غلط میکنه نظر بده
      • IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
        1 3
        باید همواره امتیاز داد و گرفت ما الان می توانیم غنی سازی کنیم، در این یک سال غنی سازی کردیم تعلیق کوتاه مدت غنی سازی، روغن ریخته ای است می توانیم به موقع امتیازات نقد دیگری از آن بگیریم
    • IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      6 2
      پاسخ
      ایران بدنبال غنی سازی صلح امیزه ،ایران عضو ان پی تی هم هست ،ایران نمیدونه چرا امریکا ایراد گرفته به برنامه هسته ای ایران ،درحالی که ایران بدنبال برنامه صلح امیز هسته ای
    • IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      7 2
      پاسخ
      دیگه باید جلوی ه‍ر مذاکره ای. را گرفت . مطالبه مردم تاسیسات نظامی اتمی است . اگر امریکا مخالفت كرد خاک آمریکا را هدف قرار دهید . یکبار بایستید و مسئله را حل کنید
    • IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      6 3
      پاسخ
      خوگ زرد دلال است از صهیونیستهای کثافت رشوه کلان گرفته که ارتش امریکا را دربست در اختیار اهداف شیطانی اسراییل قرار دهد و اورانیوم و تاسیسات هسته ای ایران را نابود کرده و امنیت انها را تامین کند لذا تحت فشار صهیونهاست ولی عملا نمیتواند کاری کند انشاله ایران بمب اتمی میسازد اسراییل را از بین میبره!
    • IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      2 2
      پاسخ
      مذاکره باید باشد برای تثبیت دستاوردهای جنگ و رسمی کردن انها افراط و تفریط به ایران ضربه می زند
    • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      0 3
      پاسخ
      اگر دستاوردهای جنگ از طریق مجامع بین المللی پذیرفته نشود زیان می کنیم
    • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      2 7
      پاسخ
      ما یعنی ایران اگر دستش به داخل آمریکا برسد می‌تواند تهدیدات بسیار جدی علیه آمریکا انجام دهد و این قمارباز هم حساب کار خودش را خواهد کرد.
    • مجید IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      3 0
      پاسخ
      صد درصد آمریکا سود جو هست و ۸ هزار کیلومتر الکی نیروهایش رو برای امنیت وصلح به خاورمیانه نفرستاده برنامه اتمی هم بهانه ای بیش نیست باج میخواد فقط باج و بس کشورهای دیگه هم چون مواضع خودشون به خطره کاری برا ما نمیکنن رمز پیروزی ملت ایران همبستگی به دور از تفرقه و عدالت نسبت به محرومین
    • IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      0 2
      پاسخ
      من خودم دیگه خسته شدم از هر جا رد میشم مردم میگن امروز یا فردا جنگ میشه
    • IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      3 0
      پاسخ
      تمام خواسته های ۱۴ گانه ایران را رد کرده اند آیا این زورگویی تسلیم خواهی و اخاذی علنی برای شما کافی نیست که مذاکرات را رها کنید چون امکان نتیجه بخشی آن صفر است وقت را تلف نکنید فقط باید قوی بود تا این گرگهای درنده وحشی صهیونی امریکایی اروپایی نتوانند آسیبی به ایران بزنند برای حفظ موجودیت ایران بمب اتمی بسازید و جبران اموال بلوکه و تحریمها را از بستن تنگه هرمز و اخذ عوارض بدست آورید اینها قانون زبان خوش احترام متقابل انسانیت ادب حالیشون نیست جز زبان زور نمیفهمند امریکایی هفت تیرکش یعنی گرگ وحشی
    • علی IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      باسلام گویابستن تنگه هرمزتوسط دلاورمردان نظامی ماعقل نداشته ترامپ قماربازروفعال نکرده!!!!🤪🤪🤪علی الظاهرمیبایست برای اینکه به صهیونیستهای قاتل وترامپ تروریست زاده کمی زبان انسانییت یاد بدهیم لازم است اون یکی تنگه یعنی باب المندب روهم بروشون ببندیم شاید ازخواب نازبیدارشوند...باتشکر

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه