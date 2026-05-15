به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اطلاعات رسیده به تهران تایمز، دولت آمریکا پاسخ پیشنهاد مکتوب ایران درباره پایان جنگ را داده است.
آمریکا با رد پیشنهادات تهران، بار دیگر مواضع باجخواهانه خود بخصوص در بحث هستهای را تکرار کرده است.
گفتنی است ایران پیشنهاد خود را مبتنی بر مذاکرات دو مرحله ای ارائه کرده بود که در مرحله اول منجر به پایان جنگ در همه جبهه ها شده و در صورت تحقق شروط ایران، مرحله دوم مذاکرات که درباره موضوع هسته ای بود، آغاز می شد.
