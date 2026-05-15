تاکید امام جمعه دشتستان بر مبارزه با محتکران و گرانفروشان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای نماز جمعه برازجان اظهار کرد: یکی از مهمترین و مقدسترین نهادها در دین مبین اسلام، خانواده و مسئله ازدواج است.
وی با اشاره به اینکه رسول اسلام ازدواج را سنت خود عنوان کرده است افزود: ملاک اصلی اسلام برای انتخاب همسر، ایمان و حُسن اخلاق است و ازدواج باید مسیر تعالی انسان را هموار کند.
امام جمعه دشتستان با تسلیت شهادت امام جواد علیهالسلام، این امام را معدن وفا خواند و اضافه کرد: وفای به عهد، از بارزترین ویژگیهای انسان مؤمن است و امروز، تجلی این وفاداری در جامعه ما، ایستادگی بر سر عهد و پیمانی است که با خدا، اهل البیت (ع) و شهدای عزیزمان بستهایم.
وی بیان کرد: درس بزرگ مکتب امام جواد (ع) برای امروزِ ما، حفظ اتحاد، انسجام و پاسداری از ارزشها در برابر هجمههای دشمنان است و باید با حضور آگاهانه و همدلی، پرچمدار عزت و استقلال کشور عزیزمان باشیم.
پیری جمعیّت، تهدیدی خاموش است
مصلح با گرامیداشت سالروز شهادت شهید جمهور و شهدای خدمت خاطرنشان کرد: مهمترین ویژگی و درس ماندگار از مکتب شهید آیتالله رئیسی، اخلاص، خستگیناپذیری و عشق به خدمتِ بیمنت بود.
وی افزود: شهید جمهور جایگاه و مسئولیت را نه برای قدرتطلبی، بلکه به عنوان سنگر و محرابی برای خدمتگزاری به مردم و گرهگشایی از مشکلات مستضعفان میدانست و در همین مسیر پرافتخار نیز جان خود را فدا کرد.
امام جمعه دشتستان با اشاره به روز ملی جمعیت ادامه داد: پیری جمعیّت، تهدیدی خاموش برای اقتصاد، علم، امنیّت و فرهنگ کشور است و نگاهی اعتقادی و راهبردی به مسئله جوانی جمعیّت و فرزندآوری ضروری است.
وی تاکید کرد: خانوادههای مؤمن با توکّل بر خـدای رزّاق، از تکفرزندی بپرهیزند و سنّت فرزندآوری را زنده نگه دارند و از مسئـولان نیز میخواهم با تسهیل ازدواج و رفع موانـع معیشتی، قانون جوانی جمعیّت را قاطعانه اجرا کنند.
اهمیت جهاد حضور در خیابان
امام جمعه دشتستان با اشاره به اهمیت جهاد حضور در خیابان تصریح کرد: این حضور، بیعت مجدد با ولایت است، نمایش وحدت کلمه است، اعلام آمادگی برای دفاع از حریم اسلام و ایران است.
وی گفت: امروز در میدان جنگ ارادهها ایستادهایم. جنگی که هر که زودتر خسته شود، بازنده آن است و بحمدالله نشانههای خستگی دشمن آشکار است و ابتکار عمل ایران در تنگه هرمز، معادلات استکبار را برهم زده و مشت پوشالی آنان را آشکار ساخته است.
مصلح افزود: همانگونه که در جنگ سخت، قرارگاه خاتمالانبیاء داشتیم، امروز نیازمند قرارگاه اقتصادی هستیم تا با محتکران و گرانفروشان مبارزه کنیم و فتنه معیشتی را خنثی سازیم.
وی اظهار کرد: صرفهجویی امروز، مؤثرترین موشک به قلب دشمن است و مواسات - که همان همدلی و شریک شدن در غم و نیاز یکدیگر است - جامعه را زنده، گرم و مقاوم نگه میدارد.
امام جمعه دشتستان بیان کرد: رمز پیروزی ما در سه کلمه خلاصه میشود؛ اتحاد با محوریت ولایت، حضور در صحنه، و صرفه جویی. این مثلث پیروزی، دشمن را به زانو درخواهد آورد.
تثبیت علم و تعمیق ایمان در تابستان دنبال شود
وی اضافه کرد: در ایام تعطیلات مدارس، وظیفهای همگانی بر دوش ماست و تعطیلی مدارس نباید به تعطیلی علمآموزی منجر شود. دانشآموزان ما سرمایههای فردای جامعهاند و اگر این ایام بیبرنامه بگذرد، زحمات یک سال تحصیلی هدر میرود.
مصلح ادامه داد: در گوشه و کنار شهر، شاهد حرکتهای خودجوش و خالصانهای هستیم و معلمان فداکار، مادران دلسوز و جوانان متعهد در تجمعات، مساجد، هیئتها و منازل کلاسهای رفع اشکال و تقویتی برگزار میکنند. این اقدامات را ارج مینهیم و بر دستهایشان بوسه میزنیم اما این کافی نیست.
وی با اشاره به اینکه امروز به یک پویش فراگیر نیاز داریم تاکید کرد: مساجد درهای خود را به روی آموزش باز کنند، نخبگان، دانشجویان و معلمان ساعاتی را به تدریس جهادی اختصاص دهند، خانوادهها محیط خانه را محیط مطالعه و پیگیری درسی فرزندان کنند و مسئولان از این حرکتها حمایت عملی به عمل آورند.
امام جمعه دشتستان با بیان اینکه تابستان امسال را به تابستانی برای تثبیت علم و تعمیق ایمان تبدیل کنیم افزود: امید است در هفتههای آتی، میداندار این حرکت باشیم و از نزدیک شاهد این جهاد علمی در مساجد ؛ تجمعات و محلاتمان باشیم.
