دانیاری: شکست محاسباتی آمریکا نتیجه نادیده گرفتن قدرت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن دانیاری در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان گیلانغرب با تبیین ویژگیهای انسانهای باتقوا اظهار کرد: اولین و برجستهترین شاخصه متقین در قرآن کریم، ایمان به غیب و اعتقاد راسخ به امدادهای الهی است؛ مولفهای که در محاسبات مادی مستکبران جایگاهی ندارد و همین نادیده گرفتن قدرت خدا، آنها را همواره دچار خطای محاسباتی سنگین کرده است.
وی با ذکر نمونههای تاریخی از شکست دشمنان خدا افزود: فرعون از ترس ظهور منجی به کشتار نوزادان دست زد، اما اراده الهی بر این قرار گرفت که قاتل او در آغوش خودش پرورش یابد. همچنین یهودیان و مشرکان صدر اسلام عامل قدرت را تنها در قلعههای محکم میدیدند، اما طبق آیات سوره حشر، از جایی که گمان نمیکردند ضربه خوردند و این درس بزرگی برای مدعیان امروز قدرت در جهان است.
شکست توطئههای همهجانبه استکبار در جنگ تحمیلی سوم
خطیب جمعه گیلانغرب با اشاره به تقابل اخیر استکبار با نظام اسلامی خاطرنشان کرد: دشمن در جنگ تحمیلی سوم، تمام توان خود را در حوزههای سایبری، هوش مصنوعی، عملیات روانی و ترور به کار گرفت، اما دو عامل «نصرت الهی» و «بعثت مردم» را پیشبینی نکرده بود. حضور میلیونی ملت و ارادهای که پوزه ترامپ خبیث را به خاک مالید، نشان داد که اراده خدا فوق تمام ارادهها و ناوهای هواپیمابر است.
حجت الاسلام دانیاری به وضعیت لرزان آمریکا در عرصه بینالملل پرداخت و تصریح کرد: امروز استکبار در باتلاق ایران گرفتار شده و حتی در برابر رقیب اصلی خود یعنی چین نیز تحقیر شده است. تلاش واشنگتن برای منزوی کردن ایران و تسلط بر تنگه هرمز به بنبست رسیده و حالا برای نجات اقتصاد فلج خود به التماس افتاده است؛ اینها نشانههای آشکار خورد شدن استخوانهای استکبار در پنجه ملت ایران است.
ازدواج آسان راهکار مقابله با بحران پیری جمعیت
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع خانواده پرداخت و گفت: طبق روایت امام جواد (ع)، ازدواج حافظ نیمی از دین است و نباید اجازه داد مشکلات اقتصادی مانعی برای این سنت الهی شود. خدای دهه ۶۰ که رزق خانوادههای پرجمعیت را میرساند، همان خدای امروز است؛ لذا وظیفه ما و مسئولان، عملیاتی کردن کامل قانون حمایت از خانواده و تسهیل ازدواج بهنگام برای جلوگیری از بحران پیری جمعیت است.
امام جمعه گیلانغرب ضمن گرامیداشت یاد شهید رئیسی و خدمات زیرساختی ایشان، به مسائل شهرستان پرداخت و یادآور شد: دستور استاندار برای تثبیت مرز سومار به عنوان دومین معبر تردد زوار شایسته تقدیر است، اما مردم گیلانغرب منتظر عملیاتی شدن این طرح هستند تا از بنبست جغرافیایی خارج شوند. وی در پایان از خدمات هلالاحمر و تلاشهای رسانهای شبکه زاگرس در مقابله با عملیات روانی دشمن تشکر کرد.
نظر شما