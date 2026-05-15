۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

نخستین گروه حجاج ایرانی ۱۱ خرداد به کشور باز می گردند

رئیس سازمان حج و زیارت، از ورود بیش از ۲۸ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۹۳ درصد ظرفیت اعزام حجاج ایرانی تکمیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان، با اعلام این خبر که در حال حاضر حدود ۹ هزار زائر ایرانی در مدینه منوره حضور دارند و ۱۹ هزار نفر نیز پس از زیارت شهر پیامبر(ص) وارد مکه مکرمه شده‌اند، افزود: امسال همه زائران به صورت «مدینه قبل» اعزام می‌شوند و با احتساب تعداد ورودی‌ها، باقی‌مانده زائران نیز وارد سرزمین وحی خواهند شد.

وی همچنین از ادامه انتقال زائران از مدینه به مکه با قطار سریع‌السیر خبر داد و گفت: استفاده از قطار پرسرعت، زمان سفر میان دو شهر را که درگذشته با اتوبوس حدود ۸ ساعت طول می‌کشید، نزدیک به ۲ ساعت کاهش داده است.

رشیدیان درباره بازگشت حجاج نیز افزود: نخستین گروه زائران ایرانی پس از پایان مناسک حج و ایام تشریق، از ۱۱ خرداد به کشور بازمی‌گردند.

وی با اشاره به روند مطلوب خدمات‌رسانی به زائران در حوزه اسکان، تغذیه و پشتیبانی، تاکید کرد: خدمت به زائران تا آخرین لحظه حضور آنان در مدینه و مکه ادامه خواهد داشت.

حبیب احسنی پور

