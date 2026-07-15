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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۵

تنش آبی ۱۴ روستای روانسر با افزایش آبدهی چاه رفع شد

تنش آبی ۱۴ روستای روانسر با افزایش آبدهی چاه رفع شد

کرمانشاه- مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان روانسر گفت: با تعویض پمپ و شناور چاه مجتمع آبرسانی زالواب و افزایش پنج لیتر بر ثانیه‌ای آبدهی، تنش آبی ۱۴ روستا برطرف شد.

اسامه نیک‌رفتار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجتمع آبرسانی زالواب تأمین آب شرب ۱۴ روستا با جمعیتی بیش از ۸۰۰ خانوار را بر عهده دارد که به دنبال کاهش آبدهی چاه اصلی، ساکنان این روستاها با تنش آبی مواجه شده بودند.

وی افزود: پس از بررسی‌های کارشناسی و انجام تست‌های فنی، مشخص شد پمپ چاه اصلی مجتمع دچار نقص فنی شده است؛ از این‌رو با هماهنگی دفتر انرژی شرکت و تأمین تجهیزات مورد نیاز، عملیات تعویض پمپ و شناور در دستور کار قرار گرفت.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان روانسر تصریح کرد: این عملیات در قالب یک اقدام جهادی و با ۱۶ ساعت تلاش مستمر نیروهای اجرایی آبفا انجام شد و تأسیسات پس از پایان عملیات دوباره وارد مدار بهره‌برداری شد.

نیک‌رفتار با اشاره به نتایج اجرای این پروژه گفت: با راه‌اندازی مجدد چاه، دبی آن پنج لیتر بر ثانیه افزایش یافت که این موضوع نقش مؤثری در رفع تنش آبی و پایداری تأمین آب شرب روستاهای تحت پوشش داشته است.

وی در پایان تأکید کرد: شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اجرای اقدامات فنی و بهسازی تأسیسات آبرسانی، تلاش می‌کند کیفیت و پایداری خدمات آب شرب را در مناطق شهری و روستایی استان ارتقا دهد.

کد مطلب 6889134

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