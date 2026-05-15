به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رسولی بعدازظهر جمعه در آیین افتتاح مجموعهای از طرحهای اقتصادی، تولیدی، زیستمحیطی و انرژی شهرستان فراهان اظهار کرد: تداوم حمایت سپاه پاسداران از مسیر تولید و اشتغال پایدار مورد تأکید است.
وی افزود: پروژه گلخانه تولید صیفیجات در شهر خنجین، نمادی از تلاش برای تحقق خودکفایی و رونق اقتصادی منطقه با تکیه بر توان داخلی است.
سرهنگ رسولی تصریح کرد: گلخانههای تولید صیفیجات با توجه به نیاز روزافزون بازار به محصولات تازه و سالم، از بهترین گزینهها برای سرمایهگذاری در حوزه اقتصاد مقاومتی محسوب میشوند و علاوه بر اشتغالزایی، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی منطقه دارند.
وی ادامه داد: سپاه روحالله استان مرکزی همواره حامی واحدهای تولیدی است که با تکیه بر دانش بومی و سرمایه داخلی در مسیر مقابله با تحریمها حرکت میکنند و در همین راستا، بسیج سازندگی آماده ارائه خدمات مشاورهای، فنی و تسهیلگری در فرآیند تولید است.
سرهنگ رسولی تاکید کرد: این پروژهها میتوانند زمینه کاهش وابستگیها و حرکت به سمت رشد و شکوفایی اقتصادی در سطح استان را فراهم کند.
جانشین فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی در ادامه در آیین افتتاح فاز دوم کارخانه اسانسگیری شهرک صنعتی فرمهین، این واحد تولیدی را نمادی از خودکفایی، نوآوری و پیشرفت صنعتی عنوان کرد و افزود: صنعت عطر و ادکلن با توجه به ظرفیتهای بومی و پتانسیل صادراتی، میتواند به موتور محرک توسعه اقتصادی منطقه تبدیل شود.
وی بیان کرد: توسعه چنین صنایع تبدیلی، علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، موجب تقویت بنیانهای اقتصادی کشور میشود.
سرهنگ رسولی همچنین افتتاح طرح اشتغال کارفرمایی در عرصه صنایع فلزی شهر فرمهین را گامی مؤثر در مسیر حمایت از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: ایجاد فرصتهای شغلی مولد، از اولویتهای اصلی برنامههای حمایتی سپاه است.
وی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان فراهان تصریح کرد: بهرهبرداری صحیح از توانمندیهای منطقه میتواند به شکلگیری زنجیره تولید، اشتغال و خودکفایی منجر شود.
جانشین فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی همچنین در آیین افتتاح محدوده نهالکاری شهید مسلم کاملی در روستای مجدآباد نو فراهان، با اشاره به نقش اقدامات جهادی در حوزه محیط زیست گفت: نهالکاری تنها یک اقدام عمرانی نیست بلکه حرکتی در راستای حفظ حیات، اصلاح الگوهای زیستی و ایجاد امید در جامعه است.
وی افزود: سپاه در کنار مأموریتهای امنیتی، خود را متعهد به صیانت از ارزشهای اجتماعی و سرمایههای طبیعی کشور میداند و مشارکت مردم در این طرحها عامل موفقیت برنامههای زیستمحیطی خواهد بود.
سرهنگ رسولی با اشاره به نامگذاری این طرح به نام شهید مسلم کاملی، آن را اقدامی ارزشمند و ماندگار دانست و تصریح کرد: هر اقدام خیر باید با نام و یاد شهدا همراه باشد تا اثرگذاری و ماندگاری بیشتری داشته باشد.
وی ادامه داد: بسیج سازندگی، ظرفیتی مهم برای خدمترسانی بیمنت به مردم در حوزههایی همچون کشاورزی پایدار و منابع طبیعی دارد و تداوم فعالیتهای جهادی حائز اهمیت است.
نیروگاههای خورشیدی پشتبامی، مصداق روشن اقتصاد مقاومتی است
جانشین فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی پشتبامی در یکی از منازل شهر فرمهین، این اقدام را نمونهای روشن از تحقق اقتصاد مقاومتی با مشارکت مردم عنوان کرد و اظهار کرد: نیروگاههای خورشیدی خانگی علاوه بر تأمین برق پایدار، موجب کاهش هزینههای خانوار و ایجاد درآمد مستمر میشوند.
وی افزود: بسیج سازندگی با شناسایی ظرفیتهای محلی، زمینه ورود خانوادهها به حوزه تولید انرژی پاک را فراهم کرده و این الگو قابلیت توسعه در سطح شهرها و روستاها را دارد.
سرهنگ رسولی تصریح کرد: حرکت به سمت انرژی خورشیدی علاوه بر حفظ محیط زیست، نشان میدهد که توسعه اقتصادی لزوماً محدود به پروژههای بزرگ نیست و میتواند از ظرفیتهای خرد مردمی آغاز شود.
وی این طرح را الگویی موفق برای سایر خانوادهها دانست و بر حمایت جدی سپاه حضرت روحالله استان مرکزی از توسعه چنین طرحهایی تأکید کرد.
