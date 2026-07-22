به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقاعلیخانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه اشتغال استان مرکزی اظهار کرد: تمرکز امکانات و فرصت‌های شغلی در اراک، موجب افزایش مهاجرت از مناطق پیرامونی و تشدید حاشیه‌نشینی و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی شده است.

وی افزود: این رویکرد با توسعه متوازن و عدالت اجتماعی همخوانی ندارد و باید با توزیع فرصت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در سراسر استان اصلاح شود.

آقاعلیخانی تصریح کرد: با وجود برخورداری بسیاری از روستاهای استان مرکزی از زیرساخت‌های مناسب، کاهش مستمر جمعیت این مناطق نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام جدی است.

وی ادامه داد: ایجاد ارزش افزوده در نقاط مختلف استان، شرط تحقق توسعه متوازن است و رونق مشاغل روستایی می‌تواند نقش مهمی در تثبیت جمعیت و افزایش درآمد پایدار داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی تاکید کرد: تسهیلات اشتغال‌زایی باید با اولویت طرح‌های مناطق کمتر برخوردار و دورافتاده اختصاص یابد تا مسیر توسعه به سمت مناطق محروم هدایت شود.

وی افزود: تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی ارزان‌قیمت باید به‌طور کامل جذب شود و با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی نیز فراهم شود چراکه محدودیت منابع مالی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با چالش مواجه کرده است.

آقاعلیخانی بیان کرد: دستگاه‌های حمایتی باید تسهیلات اشتغال‌زایی را برای توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش و ایجاد اشتغال پایدار به کار گیرند تا زمینه خودکفایی مددجویان و کاهش وابستگی به حمایت‌های مستمر فراهم شود.

وی با انتقاد از تمرکز سیاست‌های توسعه‌ای در اراک گفت: تداوم این روند موجب افزایش مهاجرت، گسترش حاشیه‌نشینی و تشدید هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد و نیازمند بازنگری است.