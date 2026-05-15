اهدای ۲۰۰ بسته معیشتی توسط قرارگاه جهادی شهید «سید نورخدا موسوی»

به گزارش خبرگزاری مهر، در اقدامی خداپسندانه و جهادی، قرارگاه شهید همیشه زنده «سید نورخدا موسوی» تعداد ۲۰۰ بسته معیشتی را میان جامعه هدف توزیع کرد.
توزیع بستههای معیشتی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال
این بستههای معیشتی به ارزش مجموعاً ۱۰ میلیارد ریال میان جامعه هدف توزیع شد.
این اقدام به یاد و گرامیداشت قائد امت امام شهید، فرماندهان شهید، دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب، شهدای مظلوم عملیات رمضان و نیز دانشمند شهید دکتر «علی لاریجانی» انجام شد؛ تا یاد و راه شهدا همچنان چراغ راه حرکتهای جهادی و مردمی باقی بماند.
حضور خیرین و فرماندهان نیروی انتظامی
در این مراسم معنوی، جمعی از خیرین نیکوکار و فرماندهان نیروی انتظامی ضمن حضور با پشتیبانی و همراهی خود، زمینهساز برگزاری هرچه باشکوهتر این رزمایش مواسات و همدلی شدند.
قرارگاه جهادی شهید همیشه زنده «سید نورخدا موسوی» با تداوم این حرکتهای مردمی، همچنان بر آن است تا با الهام از روح ایثار و خدمت شهدا، در مسیر کمکرسانی به خانوادههای کمبرخوردار گامهای مؤثرتری بردارد.
نظر شما