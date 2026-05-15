خودرویی با سرعت ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت در محور تیران - داران توقیف شد

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توقیف یک دستگاه خودروی سواری فونیکس در محور تیران به داران، اظهار کرد: این خودرو توسط دوربینهای کنترل سرعت و سامانههای پایش هوشمند، به دلیل حرکت با سرعت ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت شناسایی شد و بلافاصله تیم گشت پلیس راه نجفآباد برای متوقف کردن آن وارد عمل شد.
به گفته سرهنگ میرزایی مأموران پلیس پس از رصد لحظهبهلحظه حرکت این خودرو و با رعایت ملاحظات ایمنی، در یکی از مقاطع امن محور، خودرو را متوقف و راننده را کنترل کردند.
وی افزود: با توجه به میزان سرعت ثبتشده و تکرارپذیری خطر چنین تخلفی، خودروی مذکور بلافاصله توقیف و برای طی سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.
رئیس پلیس راه استان با تأکید بر اینکه چنین سرعتهایی در جادههای برونشهری میتواند زمینهساز حوادثی جبرانناپذیر شود، گفت: «حرکت با ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت در محور دوطرفهای مانند تیران ـ داران، فقط تجاوز از قانون نیست؛ بلکه بازی با جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران جادهای است. در چنین شرایطی، کوچکترین خطا، بیاحتیاطی راننده مقابل، نقص فنی خودرو یا حتی تغییر ناگهانی وضعیت جاده، میتواند به یک سانحه مرگبار تبدیل شود.
میرزایی با اشاره به اینکه پلیس راه در برخورد با تخلفات پرخطر رویکردی «بازدارنده و قاطع» را دنبال میکند، تصریح کرد: «تخلفاتی نظیر سرعت و سبقت غیرمجاز، تجاوز به چپ، خستگی و خوابآلودگی راننده و استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، از مهمترین عوامل سانحهساز در جادهها هستند. پلیس در برابر این دسته از تخلفات، هیچگونه اغماضی نخواهد داشت و علاوه بر اعمال قانون، در موارد لازم، خودرو را توقیف و موضوع را از مسیر قضایی پیگیری میکند.
وی در ادامه، به نقش بازدارنده کنترلهای هوشمند اشاره کرد و افزود: امروز مأمور پلیس تنها ابزار نظارت نیست. دوربینهای ثابت، سامانههای لیزری ثبت سرعت و خودروهای گشت نامحسوس، همه در کنار هم کار میکنند تا تخلفات حادثهساز در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و متوقف شوند. رانندگانی که تصور میکنند میتوانند در بخشی از مسیر، با سرعتهای خطرناک حرکت کنند و از نگاه قانون دور بمانند، باید بدانند این تصور دیگر با واقعیت جادهها همخوانی ندارد.
رئیس پلیس راه استان با خطاب قرار دادن رانندگان، بر ضرورت رعایت «سرعت مطمئنه» تأکید کرد و گفت: عدد سرعت مجاز روی تابلو حد بالای سرعت است، نه الزام سرعت. شرایط جاده، وضعیت ترافیک، دید راننده، شرایط آبوهوایی و وضعیت خودرو، همه در تعیین سرعت مطمئنه نقش دارند. حتی اگر سرعت مجاز ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت باشد، ممکن است در مه، باران، لغزندگی یا تاریکی شب، رانندگی با ۸۰ کیلومتر بر ساعت هم پرخطر تلقی شود.
میرزایی افزود: در بسیاری از سوانح رانندگی که منجر به فوت یا جرح شدید میشود، ردپای سرعت غیرمجاز یا عدم تناسب سرعت با شرایط راه دیده میشود. اگر رانندگان یکبار با خود مرور کنند که چند ثانیه یا چند دقیقه زودتر رسیدن، ارزش به خطر انداختن جان خود و دیگران را ندارد، شاید نگاهشان به پدال گاز تغییر کند.
وی از رانندگان خواست ضمن رعایت دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی، به توصیهها و پیامهای پلیس راه توجه ویژه داشته باشند: پلیس راه در کنار وظیفه قانونی برخورد با متخلفان، برای فرهنگسازی و ارتقای ایمنی تردد نیز برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی متعددی را دنبال میکند. هدف ما فقط اعمال جریمه نیست؛ هدف اصلی، کاهش تصادفات و حفظ جان شهروندان است.
رئیس پلیس راه استان اصفهان با هشدار به رانندگان متخلف، خاطرنشان کرد: دوران مسامحه با تخلفات حادثهساز به پایان رسیده است. هر رانندهای که پشت فرمان مینشیند، باید بداند در قبال جان خود، خانوادهاش و سایر کاربران جادهای مسئول است. پلیس در اجرای قانون مصمم است و با هر رفتاری که امنیت ترافیکی را به خطر بیندازد، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
